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祭師穿人皮祭獻 墨西哥首座「剝皮之主」神廟出土

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▲在神廟附近發現兩個類似頭顱的石像，估計是祭祀後用來套上人皮之用。(圖／墨西哥「國立人類學暨歷史研究學院」)

在神廟附近發現兩個類似頭顱的石像，估計是象徵祭祀裡的被剝皮者。(圖／墨西哥「國立人類學暨歷史研究學院」)

國際中心／綜合報導

墨西哥阿茲特克古文明的神話裡，有一位掌管農業、季節輪替以及戰爭的神祇：「剝皮之主」西佩托堤克(XipeTotec)。 過去有過跟他與相關的描繪出土。但考古學家最近在普埃布拉(Puebla)的印第飧人文明遺址裡，首度發現有千年歷史的「剝皮之主」神廟。

「剝皮之主」(Flayed Lord)亦稱「被剝皮者」。神話裡說他會剝自己的皮給人類提供食物(象徵透過犧牲自己來餵飽人類）。沒有皮膚的他被描繪成一位金神。因為為了紀念他的偉大議牲，諸神給了「剝皮之主」一個純潔的靈魂。並且以金色的斗篷來作為象徵徵。因此在關於「剝皮之主」的讚美詩裡，就提到了「金色的衣服」和「閃閃發光的法衣」。

據了解，古時候祭師會拿人類當祭品。祭司會穿著被俘虜身上剝下來的人皮跳舞，祭司這時候就是「剝皮之主」的化身。在阿茲特克的藝術作品中，「剝皮之主」經常被描繪成身穿人皮的形像，不過一直沒有相關的實際文物出土。這次的考古發現或可證明上述傳說。

墨西哥「國立人類學暨歷史研究學院」表示，神廟是在一個考古遺跡裡被發現的。它長12公尺、高3.5公尺，據信建於1000至1260年之間。考古學家在神廟附近發現兩個類似頭顱的石像，據估計是象徵的祭祀裡的被剝皮者 ，它們都是高70公分、重200公斤。另有一個相信是「剝皮之主」的石像。相關報導請看這裡

▲在神廟附近發現兩個類似頭顱的石像，估計是祭祀後用來套上人皮之用。(圖／墨西哥「國立人類學暨歷史研究學院」)

阿茲特克藝術作品中描繪的「剝皮之主」形像。(圖／墨西哥「國立人類學暨歷史研究學院」)

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關鍵字：剝皮之主,Flayed Lord,被剝皮者,西佩托堤克,XipeTotec

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