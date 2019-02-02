「下次還要住這病房」　慈濟敘事醫療競賽見證護理初心

▲慈濟醫院舉辦敘事醫療競賽。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

慈濟醫療財團法人六家醫院，透過舉辦「病人與我們的故事」聯合競賽，用敘事方式展現平日護理照顧病人個案的過程，有護理師感性分享「從病人送探望母親離開醫院的背影、看見脾氣不好的病人，內心其實很溫柔」，透過笑淚交織的故事分享與交流，護理師如何觀察病人身心深層需求，推動全人全家全隊的照護。

擔任評審的社工師吳宛育表示，從競賽個案看見護理工作複雜程度，更感佩護理師能感受的病人沒說出的需要，克服疾病折磨，最終成為病人的倚靠。分享的案例中，甚至有病人出院時留下字條「下次住院還要住這病房」，讓團隊獲得被肯定的支持力量。

▲大林慈濟醫院口頭報告人員透過情境扮演呈現個案故事。



承辦競賽的台中慈濟醫院護理部主任張梅芳表示，敘事護理是藉觀照病人，找回護理同仁的初發心，支持自己堅持下去。一位洗腎個案與護理師的互動，最後不只病人繼續維持正向與疾病共處，更讓護理師快失去的自信都重新燃起動力。

另外有即使已到疾病末期，安寧病房護理師仍能看見病人最終的牽掛，透過家屬承諾會照顧殘疾的兒子，終於放下心頭重擔不再愁苦於生命將逝；遭受家暴超過30年的6旬婦女，始終不願意通報，全身瘀青仍然苦撐，是急診護理師讓她懂得保護自己也獲得情緒抒發的管道，終於進入社會保護網絡。

台中慈濟醫院表示，看見護理師與病人從不信任到全然倚賴，所有個案都印證競賽主題「病人與我們的故事」，因此評審委員都認為案例分享都是已經是個個第一；評選結果，海報展示由台中慈濟醫院囊括前三名，口頭報告則以短劇呈現風格見長的大林慈濟醫院摘下冠軍與第三，花蓮慈濟醫院年輕護理師主報個案則拿下第二。