大23歲人妻與小王燒炭雙亡　夫登門聞屍臭眼前讓他瞬間崩潰

▲廖婦與陳男疑似燒炭殉情雙亡，2人家屬2日到台中殯儀館認屍。（圖／翻攝自Google map）



記者陳玉／台中報導

疑燒炭殉情！廖姓婦人因失聯多日，家屬1日前往大里區住處找尋，未料竟在大門外聞到陣陣惡臭味，立即打110求助，警破門入內後見廖婦與陳姓男子仰躺床上，明顯死亡超過1周，地板旁還有燒炭盆子；陳男胞妹透露，與哥哥超過一年沒見，曾聽聞哥哥與女友年紀相差很多，但未曾見過哥哥女友。全案警方深入調查中。

據警調查，56歲廖婦與丈夫分居，自己1人獨居在大里區某大樓內，廖婦丈夫1日下午3點多曾報案稱聯絡不到廖婦，同日晚間9點多到住處外敲門，卻聞到屋內傳出惡臭味，立即打110並請鎖匠開門。

警消人員入內，在客廳旁房間見廖婦與33歲陳男仰躺在床上，身體已腫脹並流出屍水，初判死亡時間已逾1星期，地上還有燒炭用的盆子。

廖婦家屬向警稱，知道廖婦與1名房客同住，1月中旬廖婦曾透過通訊軟體向兒子借錢要看腳傷，但兒子已讀沒回，這幾天家屬也聯絡不上人，前往住處查看沒想到竟然是燒炭輕生。

2日稍早，廖女家屬也抵達台中殯儀館認屍；而陳男胞妹則說，與哥哥超過一年沒有聯絡，知道哥哥與廖女在交往；警方表示，經檢察官初步相驗，研判2人死因為燒炭輕生，後續將持續深入調查。

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