領先六都！　台中市政府設「台商專區」　招商引資

▲台中市政府設「台商專區」招商引資。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

拼經濟！台中市長盧秀燕日前訪港招商，吸引不少台商表達返台投資意願。中市府經發局2日表示，中市領先六都成立「台商專區」投資單一服務窗口，整合台商返鄉投資相關資訊，提供一站式服務並完整追蹤後續，希望藉此鼓勵更多台商安心投資台中，共創經濟榮景。

經發局長高禩翔表示，美中貿易戰開打以來，在中國大陸的台商和其他以出口為導向的業者，面臨強大關稅壓力，許多台商都有意將產線和產能移轉回台灣，也可能帶動陸資和僑外資對台投資。中央政府的投資台灣事務推行「歡迎台商回台投資行動方案」今年1月1日啟動後，陸續已有六家企業核准返台投資。

而台中擁有良好的投資環境與政策工具，加上完整的產業聚落及供應鏈，勢必不能錯過這波投資契機，因此，市府率先於其他五都成立「台商專區」，提供整合式單一服務窗口排除投資障礙，期盼這波「鮭魚返鄉」能造就更高的經濟效益。

台商專區建立一套完整流程，無論是來電或來信洽詢、網路填寫表單或各種管道與專區單一窗口聯繫，專人立即成案進行投資體檢並分析個案需求，依是否屬市府權責項目予以追蹤或轉介相關單位，務求全程追蹤、進度不中斷，專區也整合中央政策及市府資源，提供「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」、台中市產業園區或工業用地等土地供給狀況及租售參考價格、產業園區進駐辦法、融資、用水用電申請及人力需求協助窗口、法規解釋等，以專屬台中的資訊架構快速解決投資人需求。



高禩翔強調，盧市長上任以來多次強調「拼經濟」立場，運用「台中富市3」的前店、後廠、自由港經濟發展策略，達成「美好台中．富強城市」，將建立穩固的招商引資制度，強化投資環境、完善基礎建設，這次設立台商專區即是落實市長政見的一環，未來將持續推行優惠投資政策，輔以國際行銷，鼓勵台商回家也讓世界看見台中、展望投資新契機。

詳細內容可上「投資臺中」網站（ https://www.invest-taichung.com.tw/ ）右上角「臺商專區」查詢。

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