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過年猛熬夜「妹妹會出事」！藥師曝驚人數據網嚇歪：2/3陰道炎

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女人,性感,下體,陰道。（圖／取自librestock網站）

▲藥師提醒，若民眾過年一直熬夜，當心「妹妹會出事」。（圖／取自librestock網站）

記者曹悅華／採訪報導

過年熬夜是常態，不過藥師要告訴你，再熬下去當心「妹妹會出事」。這回，藥師公布驚人數據，若民眾因晚睡而導致抵抗力變差，又因為從事性行為會使PH值上升，不當清潔下就有三分之二女性得過陰道炎，原來「私密處很脆弱」是真的，年假期間反而要勤加保養啊！

藥師KIKI說明，過年年假長，熬夜打電動、亂吃亂喝之下，抵抗力就會變差，漸漸許多毛病就會產生，尤其這時候剛好是冬天，女性在這段時間穿得密不透風，就容易會有陰道炎發生，進而出現陰道搔癢、異味、分泌物過多狀況。

KIKI進一步說明，女性陰道酸鹼值通常會維持在PH4.0到4.5，當有感染時，PH值就會上升，此時陰道內不管是細菌還是黴菌，會大量孳生，最後變成發炎、分泌物再來變黃、變臭，甚至有異味。

▲熬夜示意圖（圖／CFP）

▲熬夜會使抵抗力降低，又因為從事性行為會使PH值上升，不當清潔下就有三分之二女性得過陰道炎。（圖／CFP）

由以上可知，陰道PH上升是導致陰道炎主因之一，那為何PH會上升呢？KIKI解釋，其實性行為就會使PH值上升，加上事後如果不當清潔，將陰道內乳酸菌都沖洗掉，這時如果免疫力剛好低下，就容易罹患陰道炎；再來就是隨年紀增長，陰道內乳酸菌減少，也會反覆一直感染，當陰道長期在發炎狀態，最後就不容易受孕。

那要如何治療與預防呢？KIKI說其實一般外陰部搔癢，會擦一些含類固醇加抗黴菌藥膏止癢，止癢效果很快，但是不擦時就會癢；至於陰道塞劑，這個特別要提醒務必遵守醫師處方完成療程，才不至於反覆感染。

另外，KIKI提到因為陰道主要存在是乳酸菌，最近也有專屬私密（陰道、尿道）補充的益生菌，藥局裡詢問度很高，臨床上也確實看到對於改善效果，建議可以在抗生素療程後補充。

最後，KIKI提醒生活習慣是最重要的，過年期間，許多診所都沒開，因此這段時間要看醫師很麻煩，緊急時還要去醫院掛急診，千萬記得不要坐浴、上廁所由前往後擦等，她強調女性一定要隨時隨地疼愛自己、保護自己，畢竟私密處可是女性第二張臉啊！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：熬夜,私密處,妹妹,KIKI藥師,陰道炎,健康百科

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