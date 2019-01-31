圍爐、追劇、打牌樂當夜貓？熬夜不睡覺　小心病毒秒報到

▲研究證實，睡得少容易受病毒侵襲。（圖／示意圖）

生活中心／綜合報導

白天忙工作，晚上回到家也不想浪費任何時間，尤其年節將到，親友團聚圍爐，追劇、打牌、夜唱也都不能少，小心這種生活型態可是會出問題的！家醫科姚偉明醫師，研究證實，睡得少容易受病毒侵襲！提醒要避免熬夜，注意睡眠時間、品質，萬一出現感冒症狀，要及早降低體內病毒量避免感染加劇。

三天兩頭就感冒，那裡出問題？

有些人很少感冒，但有些人幾乎一年到頭都在感冒，姚偉明醫師表示，動不動就感冒，多與免疫力不好有關，可能受到營養不均、工作勞累壓力大、缺少運動、睡眠問題或慢性病等因素影響。另一類型是因工作型態必須接觸很多人，增加感染病毒的風險。

特別要注意的是睡眠不足和感冒的機率有高度關聯性，人體有如電池需要充電（睡眠），電力不足免疫力一定變差，最好每天睡足6~7小時，若經常睡不到5小時，感冒風險會大增。

平時愛熬夜，假日大補眠，小心讓免疫力變差

很多人平時睡的少，便利用假日一次補睡個夠，姚偉明醫師強調，不可用同等時間替代，時間點不對，怎麼睡都無法幫助身體修復，例如晚上十一點睡跟半夜兩點睡，後者未在黃金時間睡足，也就是時間點不對，一定會影響免疫機能。

因此，睡眠時間是否足夠以及入睡時間點都很重要，睡錯時間易使生理週期混亂，腦部荷爾蒙調整出狀況，免疫力會下降，所以平時熬夜，假日大量補眠反而有害。

感冒免疫力下降，引發二次感染更可怕

飛沫、接觸是病毒主要傳染途徑。只要打個噴嚏，或講話口沫橫飛，一公尺內都難躲過病毒；而如果手上沾有病毒，又習慣摸口、鼻，也容易感染。手摸手把，再摸自己的嘴巴、鼻子，也可能就被感冒病毒纏上。而且感冒潛伏期約1~5天，症狀未出現，病毒就悄悄複製開始傳播了。

人體如生理電池，一旦感冒更耗電力，尤其當健康條件下降加上有慢性病，很容易因小感冒引發第二次細菌感染，就像第一次地震之後引起海嘯，殺傷力往往更驚人。

含碘噴液漱口水，阻止病毒感染擴大

感冒一定要多休息少熬夜，喉嚨開始不舒服要戴口罩以防再受其他病毒入侵，同時避免將病毒傳給他人。年節期間常常聚會、熬夜，加上天冷躲在密閉空間，缺乏戶外活動，容易偏離健康生活型態，一定會影響免疫力，不只腸胃問題增加，感染病毒的風險也升高，千萬不可輕忽。

醫師建議，由於高達八成感冒症狀是因病毒引起，初期感冒症狀出現時，如喉嚨癢癢痛痛的，即可使用含碘噴液或漱口水。這類屬醫療級噴液、漱口水裡頭的碘，擁有特別的機轉，能殺死附著在口腔黏膜的病毒、細菌。幫助人體對抗病毒，將感染範圍控制住。