2019己亥豬年運勢大公開！ 龍馬桃花工作運第一

▲2019翻轉年己亥豬年到來，大家最關注的就是今年運勢會如何。知名命理專家-曼樺老師，要利用九宮飛星的風水來佈財局，善用自己的生肖和流年運程。（圖／曼樺老師提供）

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2019翻轉年己亥豬年到來，大家最關注的就是今年運勢會如何，又應該怎麼面對陰陽轉折的變幻莫測。知名命理專家-曼樺老師，要利用九宮飛星的風水來佈財局，善用自己的生肖和流年運程，行好運創財道，招好桃花，趨吉避凶！

(一) 2019己亥豬年台灣經濟會翻轉嗎? 哪些行業容易出頭?

台灣屬於華東地區，五行屬木。上半年己土與木共生，己土是田園土，己土喜寒暖中和，有火就一定要配合見水方能成既濟之功，但水要先見，火要慢出現，春天(3,4月)秋季到冬季前(9,10月) 是景氣最佳的兩個月。一月到三月: 股市繁榮，景氣大好，奇往值高。四，五月: 股市持平，表現一般，會受到一些人為影響，出現狀況。六月~八月: 股市遲緩下跌，或是停滯，上上下下，拉抬無力。

▲工作事業運一直都是大家關注的議題。

(二) 2019己亥豬年 財運，事業運，桃花運最好的生肖又是誰搶得席次呢?

事業運:馬，羊，兔，龍，狗 (排名順序)

財運: 馬，兔，猴，羊，鼠 (排名順序)

桃花運: 龍，兔，羊，狗，雞 (排名順序)

(三) 各種疫情或是水源問題 將會考驗政府，相關單位及民眾，千萬注意 !

己亥豬年歲土不及，先天脾土比較弱，脾胃偏虛，夏天會有多起動物瘟疫，食物不乾淨，或是飲水不潔引起的重大事件。注意，包括 腎、血液系統、泌尿系統，婦科等影起的重大健康問題事件發生。手機用的太多，睡眠不足，低頭族，以及老齡人口增多，包括各種頭部問題，精神恍惚，神經衰弱，記憶力衰退，要預防腦血栓、腦中風、腦淤血、帕金森、腦腫瘤等疾病。年紀大的男性，年輕的男性，女性 都要特別留意，保持身體強壯及健康的生活。

總而言之，面對2019己亥豬年應有的心態: 儘量地學習、儘量地經歷、儘量地旅遊，儘量地交友，盡量地吃好東西、積極開心，拋棄負面思想，心中有太陽，人生就會更美好! 十二生肖、十二月運勢，每一年都有不同的生命旅程，運，成就了非凡! 僅就天賦的某些具大優勢，並不能造就英雄，還要有努力之後的好運勢相伴!