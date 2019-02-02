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「懶人+潔癖」救星降臨！清潔工具大玩高科技　事半功倍超省力

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▲▼清潔工具大玩高科技　事半功倍超省力。（圖／業者提供）

▲「工欲善其事、必先利其器」，選擇高科技打掃工具不但事半功倍，平日也可以使用，維持家裡乾淨很容易。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

想到大掃除心就累，現代人工作忙碌、時間有限，年前趕報告、追業績，翹腳休息都來不及了，關於「除舊佈新大掃除」這件事真心覺得很困難，若是家中成員還有爸媽公婆小姑嫂嫂，「分工」更是一門藝術啊！窗簾該送洗還是用吸塵器清潔？寢具組、沙發套這麼大件，要搬到頂樓曬還得靠壯丁，想花錢請清潔公司怕被念「奢侈」，種種的左右為難真是傷透腦筋。

LG乾吸濕拖一機雙效新「淨」界

俗話說「工欲善其事、必先利其器」，選擇高科技打掃工具不但事半功倍，平日也可以使用，維持家裡乾淨很容易。台灣LG電子自推出LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器，不但在產品功能上屢獲消費者喜愛，舉凡像是業界首創的快清式水洗氣旋、多樣化的吸頭組、多重清潔功能及貼心的人體工學設計等。LG CordZero™A9+快清式無線吸塵器推出後，以業界獨創的可清式水洗氣旋倍受消費者喜愛，如今更推出智慧雙旋濕拖吸頭，讓乾吸濕拖合一的濕拖機種跨世代上市。全新機型配備智慧雙旋濕拖吸頭及智慧給水裝置，消費者能夠同時吸地除塵及濕拖清理地板頑垢，提升清潔效果。

LG在歲末年終推出迎新春有GO樂活動，凡於2019/1/7至2019/2/28活動期間購買LG CordZero™ A9+ 快清式無線吸塵器指定機型，即贈送歐樂B電動牙刷乙支與半年份的歐樂B電動牙刷刷頭，詳情請見LG官網 https://www.lg.com/tw/2019cny

「懶人+潔癖」救星降臨！清潔工具大玩高科技 事半功倍超省力(圖／品牌提供）

「懶人+潔癖」救星降臨！清潔工具大玩高科技 事半功倍超省力(圖／品牌提供）

伊萊克斯輕鬆掃除，春掃痠痛OUT

年節除舊歲，家家戶戶準備進行年末大掃除，伊萊克斯超級完美管家HEPA除螨版完美輕鬆吸，擊潰春節清掃陰影，全面擊退居家髒亂！物理治療師簡文仁指出：每年農曆春節前後，因春掃所導致的身體不適求診率相較於平常高，女性患者相較男性患者多，一來掃除時間與範圍增加，二來許多民眾都因為沒有把握「筋、鬆、選」三大掃除原則，經常導致掃除後腰痠背痛。根據臨床經驗，最容易發生的部位為腰背，因此，掃除前後的拉筋與放鬆十分重要，此外，選擇正確的掃除工具，才能徹底甩開傷痛陰影，讓居家清潔事半功倍，伊萊克斯超級完美管家以低重心、500g輕手感設計，搭配180度靈活吸頭，讓消費者在春節打掃時，輕鬆清掃！為迎接農曆春節，伊萊克斯即日起至2月25日，至全台百貨通路，購買伊萊克斯全系列產品，消費滿萬元即刻折現金1千元！

• 擊潰清掃第一招-筋
在與家中塵螨、髒汙抗戰前，雙手交叉相握，貼住耳朵往上提升，適時顛起腳尖，在打掃前先拉鬆肌肉，為後續清掃做暖身準備。

• 擊潰清掃第二招-鬆
耗費一整天維持類似姿勢打掃，更應該適時讓身體關節肌肉休息放鬆。掃除後的肌肉放鬆，更是重要的步驟。放鬆肩膀肌肉，雙手自向下，微微甩動手臂，減緩打掃後肩頸僵硬的困擾，舒緩用力過度的手臂肌肉。

• 擊潰清掃第三招-選
但若要確實減低清掃負擔，選擇最適合的掃除利器，過年掃除才能省時、省力、不費心。傳統清掃工具，不論是掃地或除塵，容易有揚塵的情形，建議改用吸塵器，在吸塵器的挑選上，考量個人的需求，而如家中有過敏者，則建議使用除蟎及採用HEPA濾網的機種。

「懶人+潔癖」救星降臨！清潔工具大玩高科技 事半功倍超省力(圖／品牌提供）

「懶人+潔癖」救星降臨！清潔工具大玩高科技 事半功倍超省力(圖／品牌提供）

▲以高科技工具替代傳統掃把，不只乾淨有效率，還可避免彎腰、抬手之後的各種痠痛。

 

ET快訊
2019年「五大生肖犯太歲」
李佳歡《聲林》隱藏版最後一首歌

關鍵字：LG,伊萊克斯,手持式吸塵器

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