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LG無線吸塵器「可拖地」　邊吸邊拖免做兩次工

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▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）

▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭，並於信義區設置體驗屋，讓民眾能實際體驗。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓家電品牌LG今（1／14）在台發表旗下無線吸塵器使用的「濕拖吸頭」，內有水箱與2塊濕拖抹布，能提供吸塵同時「輕拖地」的功能，本來要花2次清潔地板的功夫，現在1次就一起完成，對於忙碌的家庭主婦或是沒時間打掃的上班族都很適合。

▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）

▲濕拖吸頭內置水箱，可直接提供下方抹布水分。

現代人忙賺錢，雙薪家庭比率高，許多民眾沒空打掃，掃除工具也就越來越多工，近年來方便使用的無線吸塵器，已成為該產品市場主流，市佔高達50%至60%，其次則是智慧掃地機器人的天下，佔比約30%，而以往需插電式的吸塵器，佔比持續萎縮即將跌至10%以下，可見目前「方便性」已凌駕耐用度。

LG在去年底釋出即將上市濕拖吸頭的消息，今也正式在台發表宣告上市，台灣為僅次於南韓的第2個上市區域，該款濕拖產品亦是市面上首個可提供拖地功能的產品。

▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）

▲濕拖吸頭內置2個馬達，可以邊吸地邊拖地。

其獨特的智慧雙旋濕拖吸頭，上方設計可容納200ML水量的水箱，透過裡面內壓式滲水設計，在感應壓力時能將水滲透至2個圓形抹布上，達到「濕擦」的效果，前方則有長型吸塵口，可先吸塵後再由後方抹布濕擦進行清潔。

LG表示，200ML的水量約略可濕擦近30坪的大小，對於一般小家庭可不用辛勤換水，但由於是邊吸塵邊拖地，主要還是使用於「乾地清潔」，無法使用在已經積水的地面上，吸頭上可切換2段出水量，使用者可依據不同程度的髒污做切換，目前該吸頭可適用於所有A9與A9+系列產品。

▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）

▲濕拖吸頭可適用A9與A9＋系列。

目前搭載智慧雙旋濕拖吸頭主機產品為A9+鐵灰色，連同主機與相關配件售價30,900元，2／28前購買加送價值2,200元的歐樂B電動牙刷。智慧雙旋濕拖吸頭現暫未提供單獨銷售，預計2019年第二季才會開賣，預估售價可能落於5,000元至6,000元間。

▲LG無線吸塵器推濕拖吸頭。（圖／LG提供）

▲下方有2塊圓形抹布，採用魔鬼氈固定，可輕易拆下清洗。

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關鍵字：LG,吸塵器,無線,手持,家電,拖地,A9

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