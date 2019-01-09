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CES新家電更人性化　冰箱可叫Uber、洗衣機告知何時洗好衣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲三星新一代智慧家電，更強調人性與應用服務。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

科技化並不僅止於手機產品，現在趨勢更轉化為家電運用，如何讓家電設計更人性？並將生活體驗升級，成為設計家電一個新主軸，南韓品牌三星（Samsung）在美國CES（消費性電子展）發表最新的家電功能，勾勒出最新的科技居家樣貌。

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲冰箱放上螢幕不是炫技，而有多種服務能直接提供，結合語音助理，可直接查詢今日行程或天氣，也能訂購商品，還能幫忙叫Uber。

冰箱在未來可能不僅之於冰凍或冷藏食物，之前曾發表過許多智慧冰箱產品，透過商品上內建的螢幕，除了能管理冰箱內食物紀錄外，也能上網查詢食譜、訂購商品，而是否應用還能更多？

三星最新發表的智慧冰箱Family Hub系列，可結合家中更多器材達到使用體驗上的相乘效果，如可透過語音助理裝置開啟功能，連線對講機秀出大門訪客，或是與手機連線播放音樂，甚至能幫你叫Uber專車，透過Bixby語音助理裝置，互動與對談方式將透過AI學習而更為自然，家電漸漸不再死板。

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲透過內建攝影機，不用開冰箱門就能知道內容物。

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲家庭留言板模式能顯示照片或是留言，放大縮小都沒問題，是家庭聯繫與傳遞訊息的空間（圖左）；透過與其他螢幕裝置連接，在冰箱上也能播放電視畫面（圖右）。

而最新款滾筒洗衣機主打SuperSpeed功能，強調能在30分鐘之內，清洗完約4公斤重的衣物，且可透過與手機連線，以及手機內的Bixby語音助理，詢問「我衣服什麼時候洗好？」或查看衣服洗滌到哪個步驟、用語音告知開啟烘衣功能等。

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲最新滾筒洗衣機能與手機連線，並透過語音助理回報告知洗衣進度與所需時間，或者預約洗衣。

2019 CES展場上，人工智慧（AI）成為更重要的議題，三星與LG等南韓品牌均發表更加成熟的機器人原型機，Samsung Bot Care機器人在記者會上也示範只要掃描指紋，就能感測人的健康狀態，以達到日常居家照顧的部份目的；LG則針對更多商業服務機器人推出加強版，如何管理與分析大量資訊以架構AI的未來發展，日後將會是家電與相關產品的勝出關鍵。

▲三星新一代智慧家電。（圖／記者蔡惠如攝）

▲GE在廚房內安裝顯示器，並可透過語音操控，像是食譜翻頁、撥打視訊電話等。

其他廠商如美國GE，也在會場中呈現新一代的未來廚房，廚房中螢幕內建5000多款食譜，在瓦斯爐上有偵測器，能辨識火力溫度，烤箱內有攝影機，直接從螢幕就能確認食物狀態，瓦斯爐上方則有相機鏡頭，在做菜時除了可以用螢幕Facetime遠距教做菜，還能透過連線手機遠端確認做飯過程與爐火狀況。並結合Google語音，能透過聲音發出指令。

▲LG新一代電子衣櫥。（圖／LG提供）▲LG新一代電子衣櫥。（圖／LG提供）

▲LG新一代電子衣櫥，也可支援語音助理。（圖／LG提供）

LG也發表新一代內建WiFi連線的家電產品「Styler蒸氣輕乾洗機」，內建Smart Diagnosis自我診斷與SmartThinQ功能，且能透過單一指定語音執行Google Assistant。

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關鍵字：三星,家電,洗衣機,冰箱,未來電視,人工智慧,SAMSUNG,AI,LG,機器人

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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