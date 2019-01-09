2019 CES機器人現身　提醒吃藥、監測身體全辦到　空氣不乾淨還會生氣氣

▲2019 CES機器人搶鋒頭。（圖／記者蔡惠如攝、品牌官網）

記者蔡惠如／綜合報導

2019年美國消費性電子展（CES）現於拉斯維加斯舉行，由於人工智慧有了一定規模的發展，今年參展的機器人也相當多元，包括三星發表的居家型照顧機器人，LG穿戴機器人，還有大陸品牌優必選的Walker，嚴然成為CES展中的大亮點。

▲不僅要提供服務，外型療癒也很重要。

2019美國消費性電子展 (CES) 於1／8至1／11舉辦，今年全球近4000家廠商參展，展示自家最新技術的相關產品，預估參觀人數上看18萬人，展覽面積達250萬平方英尺，三星採用一區巨大的封閉式攤位設計，從3面僅看到高數層樓的圍牆，進入其中才發現宛如一個智慧城市，呼應今年主題，大批人潮聚集在機器人展示區，就等著3款機器人亮相。

▲2019 CES場館廣大，還有數百個針對未來趨勢的最新科技發表會的會議與發表會。

3款包括Samsung Bot Care、Bot Air與Bot Retail是該品牌旗下最新的機器人產品，Bot Care擁有可愛的圓形頭部與三角錐身軀，頭部能自由擺動並以眼神顯示表情，上方有指紋偵測器，可透過手指測試心律狀況，並可與手機連線設定用藥提醒，即便在遠端上班工作，也能透過Bot Care確認家中長輩是否正常吃藥。

▲Bot Care的螢幕除可顯示情緒，透過偵測獲得的身體數據，則可依據身體狀況提供相關訊息。

▲家人可從遠端設置吃藥時間，機器人提醒後會回傳訊息告知遠方家人是否吃完藥了。

Bot Air則是空氣清淨機器人，在感測周圍空氣不佳時，會自動開啟清淨功能，還能透過燈號與螢幕眼部顯示情緒，當空氣不好時不但會發出紅光，眼睛還會生氣，相當有戲；Bot Retail則可應用在餐廳與公共場合，可透過內建NFC即時結帳並處理客戶點菜，可愛的身形可以應付各種顧客情緒（應該很難造成客訴吧）。

▲空氣不佳開始生氣氣，並自動開啟空氣清淨功能，Bot Air可自由行走淨化家中角落。

▲空氣乾淨之後變開心了。

之前便已研發機器人為主軸的大陸品牌優必選，今年在CES展中亮相Walker機器人，他有類似人類般雙腿行走的身形，靈活的手部可為使用者遞上可樂或洋芋片，也可開門迎接主人，甚至還能給你一個大擁抱，透過人工智慧，能了解使用者指令，或許我們能期待機器人管家更多樣化。

▲優必選的Walker，可如同人類般行走，其平衡科技即便撞到也能維持直立。

而穿戴式機器人也提供更多元的服務，三星發表Samsung GEMS輔助機器人，類似一款提供額外支撐的穿戴裝置，以解決運動員或年長者，在下肢與膝蓋上可能出現的行動問題；LG則發表更新版的穿戴式機器人CLOi SuitBot，強調可支撐腰部並增強肌力，減少疲勞程度，針對勞動者降低受傷風險。

▲Samsung GEMS輔助機器人，以復建為主要應用。

▲為下肢提供支撐的LG CLOi SuitBot。