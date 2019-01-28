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五鏡頭LG V40 ThinQ 1/30開賣　售價24,900元

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▲▼LG V40 ThinQ。（圖／LG提供）

▲LG V40 ThinQ擁有獨創的五鏡頭設計。（圖／LG提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣LG電子今日宣布最新影音旗艦機V40 ThinQ在2019新春前夕登台，其中獨創的五鏡頭設計，透過超廣角、Tele遠距、標準三個主鏡頭結合16倍變焦功能與兩顆前鏡頭，搭配多樣內建的攝錄模式，讓消費者在新春期間能夠拍出最具獨樹一格的賀年照片。建議售價24,900元，於1/30起在全省經銷通路同步開賣。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，行動裝置在相機或影音功能的創新，已成為消費者選購的重要考量。因此LG推出LG V40ThinQ，除了在影音效能的提升，具備獨創的五鏡頭設計與多樣化的智慧內建功能，更透過全新進化的AI智慧設計，帶給消費者有別以往的智慧娛樂行動新體驗。

LG指出，V40 ThinQ將AI功能再度優化，搭載全新進化的 AI 相機3.0、Google Lens與超遠距語音辨識，替消費者打造不同以往的便利智慧生活；此外，LG V40 ThinQ 更延續消費者所喜愛的影音功能，具備6.4吋QHD+ 19.5:9 大螢幕與LG獨創的BoomBox喇叭，帶來卓越的娛樂行動生活。

LG V40 ThinQ 搭載首創的五鏡頭相機，其中的三顆主鏡頭分別為具備1200萬畫素、78°、f/1.5光圈的標準鏡頭、能夠達到兩倍光學變焦的1200萬畫素、45°、f/2.4光圈的Tele遠距鏡頭，以及1600萬畫素、高達107°、f/1.9的超廣角鏡頭，在同一位置能完美拍出三種視野的清晰影像，讓消費者在新春出遊時能把全家族成員與遼闊山林風景的近、中、遠合照一次捕捉。

據了解，V40 ThinQ採用高通Snapdragon 845處理器，擁有6GB RAM與128GB儲存空間，且最高可支援2TB的Micro SD。

▼LG V40 ThinQ 規格表。（圖／LG提供）

▲▼LG V40 ThinQ 規格表。（圖／LG提供）

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關鍵字：LG,V40 ThinQ,五鏡頭

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