電視不看時「捲起來收納」　LG彎曲螢幕今年買得到

▲LG首度發表旗下量產化的捲起收納的家用電視，預計今年就可上市開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然可折疊與彎曲的螢幕或許大家都聽過，但今年南韓家電廠LG在即將舉行的CES消費展中，宣告真正量產且即將上市的消息，該品牌旗下可像報紙捲起來收納的軟性螢幕電視，將可望在2019年開賣，到時消費者家中擁有一台可捲起收納的電視的可能性不再遙遠，但也可想而知該產品所費不貲。

▲消費者可依使用者情境，露出不同螢幕比例，捲起來的螢幕收納在下方盒子中。



每年在拉斯維加斯當地，舉辦的全世界最大消費性電子展（CES）即將登場，LG於CES開展前舉辦的記者會中，釋放出有關於旗下以軟性螢幕製作的可捲曲電視消息，以往可捲曲得螢幕，多半是螢幕廠商舉辦的技術展示，而今年終於傳出可捲曲電視將量產接單的消息。

▲外觀線條單純，任何居家都適用。

LG發表的65吋SIGNATURE OLED TV R（型號65R9），是該品牌首款家用化的電視產品，現在家中的電視螢幕越做越大，相對的也佔據了家裡愈來愈多的空間， SIGNATURE OLED TV R的設計在於使用者沒在看電視時，可將能夠捲曲的螢幕，收納在下方的方形空間內，要看電視時透過觸控按鈕「喚出」螢幕，電視螢幕機會從底部盒子慢慢升起，LG稱之為「wallpaper TV（壁紙電視）」。

▲螢幕的使用能以露出不同面積來區分。

此種設計強調美觀與應用，而根據升降的幅度（也就是螢幕面積出現的多寡），也能使用3種模式進行觀看，分別是16：9比例、21：9比例，或是依使用者定義，意即它可作為電視使用，也可能是一個顯示螢幕，呈現靜態畫作、時鐘展示或是室內裝飾的一部份。

▲可成為居家佈置的一部份，也能當電視觀賞。

另外，LG表示SIGNATURE OLED TV R支援亞馬遜Alexa以及蘋果Siri語音助理，透過兼容的裝置能讓使用者以多樣化的方式操作電視，並增加互動內容。而方形底座並非僅有收納功能，它同時也是一個搭載4.2聲道的音響，具有100W前置式Dolby Atmos系統，可以播放高品質的音樂，也為你省下另一款家用音響的空間。