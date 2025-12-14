　
民生消費

摩斯漢堡「MOS超值省」限時開跑　飲品買1送1、早餐59元起

▲▼摩斯漢堡12月新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡祭出歲末年終優惠 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接歲末年終，摩斯漢堡祭出「MOS超值省」系列好康，包括指定飲品買1送1、第2杯10元，以及早餐套餐銅板價59元起、指定套餐189元起等，12月15日至1月19日限時開跑。另外，還有超值組合限定優惠。

▲▼摩斯漢堡「MOS超值省」。（圖／業者提供）

▲「MOS超值省」優惠一次看。（圖／業者提供）

摩斯漢堡「MOS超值省」有4大系列優惠券，「超級元氣早餐」祭出摩斯貝果+大杯冰紅茶特價59元，以及培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果3選1搭配大杯冰紅茶只要79元。

「超值獨享餐」推摩斯吉士漢堡、蜜汁烤雞起司堡、超級大麥燒肉珍珠堡3選1配月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶，每套只要199元，還有摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶優惠價189元。

飲品則有香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧等可享同價位任選「買1送1」；大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或摩斯經典奶茶享「同價位加10元多1杯」，凡至門市消費出示優惠券即享優惠。

業者更加碼祭出超值組合好康，12月22日至1月4日到店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元可升級中杯摩斯咖啡。

MOS Order APP跨店取則於12月22日至12月31日祭出2組限量餐點優惠，包括「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2套優惠價168元」、「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶2套優惠價158元」。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推年終慶活動。

三商炸雞至12月22日前也有年終慶活動，原價410元的「雞腿酷滋桶」特價199元，下殺49折，內含2隻酷樂雞腿及1斤重的滋汁腿排塊；「灑粉酥炸棒腿」特價99元，現省50元；「炸雞買3送3」買3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，義式炸雞可選辣或不辣，以上優惠內用、外帶皆適用。

三商i美食會員還有專屬回饋，12月19日前於APP使用3點即可兌換優惠券，享雞腿酷滋桶197元、灑粉酥炸棒腿97元，優惠券使用期限至12月22日，適用內用、外帶。

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

12/12 全台詐欺最新數據

日式泡芙品牌「beard papa's」本月推出限定「蜂蜜奶油派皮」，一上市便掀起搶吃潮，每日出爐最快15分鐘便賣光，人氣超高。業者今日緊急更改販售方式，即日起改為每人限購2顆，且不接受預訂，售完為止。

