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春節必去5大好玩展覽　「三麗鷗粉紅閨蜜限定店」在華山！

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▲▼角落小夥伴 。（圖／翻攝自角落小夥伴-窩在角落的生活-臉書）

▲角落小夥伴。（圖／翻攝自角落小夥伴-窩在角落的生活-臉書）

生活中心／綜合報導

寒假過年9天假期，吃吃喝喝覺得很膩嗎？《ETtoday新聞雲》幫你整理好玩又好拍照的展覽，其中有小朋友最愛的恐龍展，還有去年吸引12萬粉絲朝聖的微型展，這次帶來新作品要讓大家繼續進入「微型世界」！

首先是近期最療癒的的特展「角落小夥伴~窩在角落的生活~」，此次為角落小夥伴首次在海外公開亮相，其中展覽必看特色是角色設計圖大公開、台灣限定場景等可以提供拍照，當然還有令人瘋狂尖叫都想帶回家的商品店。角落小夥伴是一群總是喜歡窩在角落裡的好夥伴，常常堆疊在一起，因為角落讓人好安心，所以小夥伴們會堆疊在一起共享角落。

Info

展覽日期：107年12月23日(日)至108年03月03日(日)
休館日：2/4(一)除夕
展覽地點：松山文創園區2號倉庫(110台北市信義區光復南路133號)
展覽時間：週一至週日10:00-18:00(17:30停止售票入場)
票價：全票 $300、優待票$260

接下來是「微型展2.0 田中達也的奇幻世界」全新2.0展件，還有台灣為主題的限定版作品！超過150組作品，包含40件以上立體模型及超過100幅平面攝影作品，除此之外還有機會看到田中達也大師以台灣為主題創作的限定版作品，展區主題橫跨自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭等，在炸雞樹下乘涼、飛向切片食物宇宙、在牛仔褲海浪中乘風破浪、進入充滿機會與命運的骰子道路，最後再與愛人在鈕扣花中結為連理，跟著田中達也大師的腳步，看盡、走過人生的所有片段。

Info

展覽日期：107年12月23日(日)至108年03月03日(日)
休館日：2/4(一)除夕
展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B館全(台北市中正區八德路一段1號)
展覽時間：週一至週日10:00-18:00(17:30停止售票入場)
票價：全票 $300、優待票$260

再來是小朋友最愛的「恐龍展侏羅紀X恐龍樂園」要來強勢席捲台北，這個在高雄站創下十萬觀展人次展，讓我們看看不可錯過的5大重點吧！

利用恐龍頭骨的完美流線，打造可承載四人的頭骨吉普車，隨著車子的前行，將帶你從失落的絕望國度回到繁茂的恐龍樂園！。
秉持考古精神！拿起用具一起洞穴考古吧！
軟萌恐龍寶寶的可愛大眼直瞅著你！讓保育人員帶著你認識古生物中的新生命。
結合現代科技，與翼龍來一場生存遊戲！
駕馭恐龍不是不可能！只怕你不敢！乘坐大型恐龍，讓你騎乘在恐龍樂園中。

Info

展覽日期：107年12月26日(三)至108年03月17日(日)
休館日：2/4(一)除夕
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 西1館及西2館 (台北市中正區八德路一段1號)
展覽時間：週一至週日10:00-18:00(17:30停止售票入場)
票價：全票 $300、優待票$260

三麗鷗Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店。（圖／翻攝自華山1914文化創意產業園區官網）

▲▼三麗鷗Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店 。（圖／翻攝自華山1914文化創意產業園區官網）

看了這麼多展覽，怎麼可以少了充滿粉紅泡泡的「三麗鷗Pinkholic 粉紅閨蜜期間限定店」本次快閃店由Hello Kitty攜手美樂蒂與大耳狗兩位「閨蜜好友」，引領粉色狂潮，包括女子必備限定商品，食衣住行一網打盡，有期間限定的絨毛玩偶、粉的冒泡的隨身面紙、美漾女子一定要有的化妝包、摩登粉嫩漁夫帽、粉紅吧快餐車限時販賣女子系造型甜點，讓每個女孩都可以被療癒！

Info

展覽日期：107年12月24日(一)至108年04月07日(日)
休館日：2/4(一)除夕
展覽地點：華山1914文化創意產業園區中7B館
展覽時間：週一至週日11:00-19:00
電話：02-87717318#105

最後一個是文青最愛的台北美術館所展出的「2018台北雙年展」，策展主題「後自然：美術館作為一個生態系統」由策展人吳瑪悧與范切斯科．馬納克達（Francesco Manacorda）共同訂定。兩位策展人將以此論題探究自然生態系統持續演變的特質，以及這項特質如何被反映在藝術與機構的運作機制中。本屆展覽則欲審視系統理論如何體現在藝術與機構的運作上，並藉以凸顯各系統賴以維生的依存關係。

Info

展覽日期：107年11月17日(六)至108年03月10日(日)
展覽地點：一樓1A~1B、二樓2A~2B、地下樓D~E~F


ET快訊
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關鍵字：雙年展,寒假,展覽,角落生物,恐龍展,三麗鷗

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