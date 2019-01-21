▲「台灣工藝之巔」62位大師級聯展，傳承台灣傳統頂級工藝文化。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

工藝是民族文化的表徵，工藝家是台灣文化延續的載體，工藝的發展即代表人類文明的進化。國立臺灣工藝研究發展中心主任許耿修及臺灣工藝之家協會理事長許朝宗共同領軍籌辦「台灣工藝之巔」特覽，邀集全台國家級工藝大師的頂級之作，期能積極推廣、回顧及傳承臺灣傳統工藝文化。臺北當代工藝設計分館盛大開展，展期從2019年2月2日至6月2日，敬邀大家共同蒞臨參訪。

主任許耿修表示，傳統工藝創作是臺灣具體文化的資產，隨著年代改變，工藝家創作的作品亦蘊含了臺灣不同時期的思維與文化，這些工藝作品都是隨著作者的思考、產品機能、工藝特色、加工技術及風土民情等伴隨而生的，可說是臺灣百年來文化的縮影，是值得我們去尊重及效尤的。

許耿修說，工藝研究發展中心期望能持續推廣、回顧及傳承臺灣傳統文化，特別邀請理事長許朝宗帶領臺灣工藝之家協會等62位老師聯合進行作品展出，含括木工藝、陶瓷工藝、金屬工藝、玻璃工藝、玉石工藝、竹籐工藝、漆工藝、藍染等，15個工藝類別，眾多精緻工藝作品，共有109件頂級之作在此呈現。其中更運用自然環境中的各種媒材，讓作品的表現更加多元且具生命力，精彩可期。

理事長許朝宗表示，臺灣工藝之家協會是由行政院文化部及國立臺灣工藝研究發展中心主辦設置，每位協會會員必須經各直轄市縣市文化主管機關初審推薦，再透過甄選及審核，每位協會會員都是各國家級工藝老師，他們對工藝的堅持與熱情，讓工藝臻品完美呈現。此次工藝展品題材取自於親子時光、兒時記憶、人生態度、自然景觀、歷史淵源、現代藝術及抽象意念，將日常生活的感受透過不同的媒材淬煉成品，所有創作作品，無庸置疑都是經典之作，保證大飽眼福滿載而歸。

臺灣工藝之家協會第一次來到臺北當代工藝設計分館進行展覽，並經文化部指導展出籌辦「台灣工藝之巔」特展，展期為2019年2月2日至6月2日，為期4個月，敬邀大家共同蒞臨參觀，讓我們一起來回顧及傳承臺灣百年來的傳統文化與特色。

【展覽及活動資訊】

展覽名稱：台灣工藝之巔－頂級工藝之美．向大師致敬

展覽期間：2019年02月02日06月02日

開放時間：週二至週日上午09時30分至下午5時30分（週一休館；國定例假日除外）

展覽地點：臺北當代工藝設計分館4樓（臺北市中正區南海路41號）