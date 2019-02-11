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華航機師爆料被霸凌！對話截圖曝光「不敢吃飯喝飲料」　工會回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

華航機師的罷工抗爭行動仍在持續，機師工會透露目前有超過500位機師繳交「檢定證」參加罷工，導致華航的航班至今已取消50多個班次。但日前有媒體報導表示，有一些檢定證是有空服員用恐嚇攻勢，霸凌機師逼迫交出來的。對此，機師工會理事長李信燕也出面反駁，應該是沒有空服員霸凌機師這樣的情形。

根據中國時報報導，曝光的對話截圖中可以看見，有空服員發文說機上有4個機師未參與罷工，不敢要求吃飯，直到飛行已經10小時，最年輕的副機師才問說「能不能吃第一頓？」結果就被空服員冷回：「你多6w（指機師願意出勤的額外加班津貼）到荷蘭可以吃到炸肚呀。」

▲▼華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會理事長李信燕出面回應，應該是沒有空服員霸凌機師這樣的情形。（圖／記者呂佳賢攝）

還有像是機師要喝一杯飲料，但卻得全程目睹過程，因為深怕飲料被偷加料，報導更披露說，有原來不想參加罷工的機師，面對排山倒海的壓力，不是被人罵叛徒、就被叫「V怪客」，導致機上值勤時的心理壓力幾近破表，最後只好乖乖繳出檢定證。

對此，機師工會理事長李信燕也出面回應說，應該是沒有空服員霸凌機師這樣的情形，空服員也不至於霸凌機師。機師工會10日也發聲明反控說，「工會成員中有許多家眷本身即為華航地勤人員，華航公司自從工會宣布罷工行動以來，陸續已傳出非常多強迫地勤人員提前收假，違法超時加班，甚至恐嚇若未成功聯繫到機師，可能將以曠職處理之離譜行徑。」

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關鍵字：華航,華航機師,機師罷工,交通部,機師工會

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