600機師罷工！華航3天營收損失7800萬　交部出手救「勞資17時再戰」

▲逾600機師加入罷工行動，華航11日取消26航班創新高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工邁入第4天，取消航班迄今累積逾80航班，11日目前有26航班取消，數字再創新高，影響程度已達紐澳、歐洲等長程航線。為化解罷工紛爭，交通部積極介入協商，雙方也終於敲定在周一下午17時進行第2次勞資會談，另針對華航罷工影響，交通部也預計在上午再度召開第3次應變會議。

根據機師工會統計，已有逾600機師繳回檢定證加入罷工行列，4天累計造成逾80航班取消，至少1.2萬名旅客受影響。由於參與罷工機師擴大，華航在航班調度上也陷入危機，為此，交通部10日召開緊急應變會議，要求華航提出後續應變罷工計畫，次長王國材也不斷與機師工會溝通，希望工會能重回談判桌繼續協商。

華航10日也首度公布，自2月8日至10日總計取消60個航班，3天營收損失估約7800萬，其他影響金額則仍在估算當中，換算平均一天就損失至少2600萬元。但初步統計的損失營收僅為受到罷工而停飛的機票總和，其餘包括罷工期間所加發給堅守崗位員工的獎金，以及後續給旅客的補償，則尚未估計。

▲機師工會理事長李信燕一度堅持，華航先答應7小時航班派遣3人訴求再願意重回談判。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，10日一整天，機師工會都不願意重回談判桌，理事長李信燕一度表示，除非華航先答應飛時7小時以上航班就要改派遣3人訴求，才願意繼續談。經過交通部不斷介入溝通，機師工會最後終於願意回來談，二輪協商座談時間敲定在11日下午17時展開。

目前華航勞資雙方協商未果的癥結點就在於，機師工會堅持7小時以上航班就要改派3人，但華航則只接受8小時以上航班改派3人，交通部雖提出折衷方案，希望以8小時以上航班改派3人為原則，另針對6-8小時航班逐條檢視疲勞程度再來加入派遣3人航班中。但工會拒絕該些方案。

李信燕當時回應，會堅持華航接受7小時改派3人才回來談判原因，就是因為認為這些航班都是疲勞航班，資方不該只用符合AOR規範來看，而是要回歸飛行員疲勞本身。這次不以單一航次或航線來做疲勞航班探討，原因就是之前並不是沒有這樣做過，但資方最後卻玩文字遊戲做調整，最終工會只能吃悶虧，因此這次堅決一律以7小時改派遣3人做規範。

▲交通部次長王國材積極促成華航勞資二度協商。（圖／記者范綱儀‎攝）

針對疲勞航班管理議題，交通部次長王國材則指出，華航的亞洲區域航線如日本、中國大陸等城市，飛時大多超過7小時，如果貿然答應工會訴求，很多航線通通都會受到影響。他說，有些航線本來派遣2人就很OK，不能叫公司說，這個班機開得好好的，後面卻硬要多一位正機師。但基於飛安考量，針對工會認為的疲勞航班，交通部願意逐條航線檢討，只要真的有飛安疑慮，該加人就加人，交通部一定會支持。

另一方面，由於華航機師罷工，第一線地勤人員慘變炮灰，華航部分員工發起串聯抗爭，周日下午聚集交通部怒吼「華航員工、反對罷工。停止罷工、回來開工。綁架旅客、人神共憤。交通部會，出來面對。」

▲華航員工集結赴交通部抗議機師罷工，怒批機師綁架旅客，人神共憤。（圖／記者李毓康攝）

不過，華航企業工會理事長劉惠宗則現身在場外反擊，他直指該些陳抗員工都是華航考績不錯的高階主管，不該模糊焦點造成勞勞相爭。罷工是最不得已的方式，也是員工最後一條路，他更重申企業工會態度是「勞工挺勞工」，今天出來抗爭的人不能代表大多數員工。

▲華航企業工會理事長劉惠宗直指出面抗議華航罷工的員工都是華航高階主管，不該勞勞相爭模糊焦點。（圖／記者賴文萱攝）

至於旅客補償方案部分，原先傳出華航應交通部長林佳龍指示，承諾賠償給乘客（包括旅行業者及散客）之方案，旅行社任何衍生費用採實報實銷、散客部分將高於空服員罷工的1天賠償100美元。

但華航事後提出澄清，重申有關此次機師罷工行動，因屬不可抗力因素，不在航空公司責任範圍。相關回應已公告於華航官網。（可參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1）。若旅客認為特殊情況需要賠償，無論散客或團客都可上傳單據，華航將一一檢視後，進行合理補償。