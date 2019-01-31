綠擬推「新決議文」迎戰2020　鄭文燦：要能引起共鳴

▲鄭文燦。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

面對兩岸關係，民進黨主席卓榮泰日前表示不排除推動「新決議文」，表達追求主權的決心。對此，桃園市長鄭文燦31日受訪時表示，能夠引起共鳴的決議文，才是有效的，另外也對網路聲量高過台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一事發表意見。

卓榮泰29日談到2020大選時表示，民進黨會引導走向、創造議題，黨內過去有《台灣前途決議文》等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，將可能推動「新決議文」。對此，鄭文燦表示，依照過去對黨務的了解，每次的總統大選前夕，有時候會提出新的決議文，因應新的情勢與挑戰。

鄭文燦進一步提出看法，他認為，台灣的主流共識，就是要「維護台灣的民主價值，保護我們的生活方式，讓台灣能夠永續發展」，這是目前、特別是年輕一代共同的目標，若決議文的精神能夠反映大家的心聲，也是好的，能夠引起共鳴的決議文，才是有效的。

據《KEYPO大數據關鍵引擎》近一個月內的調查顯示，鄭文燦的正面網路聲量22.87％，負面聲量33.50％，在六都首長的網路好感度中名列第四。對此，鄭文燦表示，各家民調不一，真假民調滿天飛，過去也有民調顯示他會選輸，到後來逐年增長，強調選舉前後民調「真的假的都是參考用」。

另外，鄭文燦贏過話題不斷的韓國瑜（正面聲量22.55%）與柯文哲（正面聲量16.07%），對於柯文哲與韓國瑜的網路聲量在六都首長中墊底一事，鄭文燦表示「他們也是網紅，不會墊底」，並奉勸所有新科首長，在任期四年內要勇敢完成政見，四年是個漫長競賽，不是用一個月、或半年時間，就能把所有事情做完，應該按部就班，穩紮穩打。