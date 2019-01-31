卓榮泰、羅文嘉整軍完成　一張圖看民進黨2020戰鬥架構

▲2020中央黨部選戰組織架構表。（圖 / 記者 李帛窈 整理製表）



記者陶本和／台北報導

民進黨在確定主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉之後，在黨務組織方面，也在農曆年前進行組織變陣，把陣型調整的更扁平化，過去從專員、主任到秘書長共5個層級，簡化到3層，組織功能也拆解，目的在展現高效率，而新的佈局也將會在農曆年後、2月11日陸續到位。

在九合一大選後，原民進黨主席蔡英文為敗選負責，請辭黨主席一職，在歷經主席改選，最後由卓榮泰順利勝出；隨後他也邀請羅文嘉復出政壇，擔任黨秘書長一職，另外也延攬屬於「正國會」的前台中市政顧問郭昆文擔任黨副秘書長。

此外，黨副秘書長徐佳青、高幸雪留任，在民進黨高層幹部到位之後，卓榮泰也馬上著手黨務組織的變陣工作，在既有的組織規程、員額、預算之下，朝向扁平化、高效率的方向，過去專員、主任到秘書長共有5個層級，簡化至3層，而各組織功能也進行拆解。

首先，在「社運部」未來將拆成6部門，分別為：社運部、社團部、宗教部、勞工部、農漁部，以及社會議題部，將會針對社會關注的議題，將有專責人員進行第一線的對話。

另外，在「媒體創意中心」過去負責整合文宣跟網路，未來將各自獨立，分為文宣部與網路部，並增設活動部；而國際事務部、文稿室、民調中心，本次調整也將原本「中國事務部」改為「戰情及中國事務部」，負責組織情報戰情管理，由原本中國事務部副主任林琮盛擔任該部門主任。

另外，前行政院副發言人丁允恭將掌新聞部，前台北市議員顏若芳掌民進黨青年部主任，原青年部主任何孟樺轉任網路主任；據指出，相關人事調整將於年後、2月11日陸續到位。

▼民進黨主席卓榮泰 。（圖／記者周書羽攝）