韓國瑜小內閣再增2首長！　「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

▲高雄市政府新任海洋局長趙紹廉（左）、行政暨國際處處長王智立（右）。（圖／記者宋德威翻攝）
地方中心／高雄報導
高雄市政府1日公布2名新任首長，海洋局長趙紹廉和行政暨國際處處長王智立，將於2月12日就任。據了解，「朱家軍」趙紹廉是由高雄市副市長李四川引薦；而王智立則是從民間取才。
●高雄市政府新任海洋局長趙紹廉
現職：新北市政府有給職顧問 、新北市捷運公司董事
學歷：國立交通大學交通運輸研究所碩士、國立台灣大學土木工程研究所交通組博士班肄業。
經歷：新北市政府顧問、新北大眾捷運股份有限公司董事、交通部高速鐵路工程局副總工程司、新北市政府捷運工程局局長、新北市政府交通 局局長、交通部高速鐵路工程局副總工程司及桃園機場發言人。
●行政暨國際處處長王智立
現職：多家企業級組織顧問/董事
經歷：
2003 ～ 2016 全球半導體聯盟Global Semiconductor Alliance 亞太區 創始執行長
1999 ～ 2003 誠信創業投資集團 投資協理
1997 ～ 1999 美商CFM Technologies, Inc.台灣區總經理
1996 ～ 1997 華邦電子 研發工程師
Madison 材料科學系博士
1983 ～1987 國立清華大學 物理系學士
學歷：美國 University of Wisconsin-Madison 材料科學系博士學位。