韓國瑜小內閣再增2首長！　「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

2020總統大選在即，前新北市市長朱立倫、立委王金平、國民黨主席吳敦義都有意角逐總統寶座，現在國民黨黨內傳出拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪。對此，國民黨台北市議員李明賢也表示，基層拱韓國瑜只有一個關鍵理由，那就是「能打敗柯文哲，唯有韓國瑜」，他力挺韓國瑜直攻2020。