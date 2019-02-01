19歲正妹市場賣菜！「低馬尾+織針毛衣」氣質爆棚...網蓋章：小新垣結衣

▲竹北市場的賣菜女孩超正。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）

網搜小組／綜合報導

誰說年輕小女生吃不了苦！一名網友在竹北的菜市場工作，眾多的賣菜阿婆中，一個19歲的女孩特別引人注目，每天清晨4點半準時到市場開工，不僅從來不抱怨辛苦，面對客人也總是笑臉迎人，清秀的臉蛋跟日本女星新垣結衣還有幾分相似，讓網友們全都直呼戀愛了。

網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼出2張照片，一個19歲的女孩綁著馬尾，身穿粉紫色的毛線衣，臉上的笑容溫暖，手上抓著一大把蔥，看起來和她一身打扮有些違和，看到這一幕讓他不禁嘆道，「這個時代能這樣的小女生真的不簡單」。

他說這個女孩已經到市場工作快一個月了，每天都凌晨4點半就到菜市場，毅力絲毫不輸給其他菜販，敬業又認真的態度讓他非常佩服，還開玩笑地說，「要是我年輕20歲就不會放過她了」。

眼尖的網友馬上看出來照片裡的地點是「竹北市公有零售市場」，紛紛留言表示，「要去認識一下阿」、「各位想買菜？」、「我來幫忙賣」、「想買菜了，要先搭車到竹北」、「我每天去跟她買菜」、「我要去朝聖」、「我要排隊」、「我可以常常去買菜」、「明天來去買蔥」。

不少網友覺得她很可愛，還有明星臉，「直接戀愛」、「好可愛啊」、「鄰家女孩100分」、「這個笑容我可以」、「好像孫燕姿」、「笑起來有結衣的感覺」、「第一張很像結衣」、「有點像新垣結衣年輕版」。

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