菜賣出去錢沒進來！幫73歲嬤賣菜卻暗摃　監視器揪「善心內賊」

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區福德市場一名賣菜老婦，3年多前認識一名女子，時常跑來聊天，還主動幫忙賣菜，對她相當熱情；日子久了竟發現菜貨賣不少，錢就越賺越少，友人建議裝上監視器，果然多次拍到該女子賣菜時「暗槓」所得，老婦氣憤說「真是養老鼠咬布袋」警方循線將她逮補，依竊盜罪嫌送辦。

▲鄭姓婦人趁在賣菜時，將現金偷偷放進口袋，每天得手數千元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓老婦人（73歲）在新北市板橋區福德市場賣菜維生，3年多前認識一名鄭姓女子（56歲），時常裝熟上門找她聊天，有時客人一多，還會幫忙招呼客人，因為手腳俐落，又跟客人互動良好，賣菜老婦覺得不好意思，乾脆給她薪水幫忙賣菜。

▼鄭姓婦人趁在賣菜時，將現金偷偷放進口袋，每天得手數千元 ，警訊後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

有了鄭女的幫忙，生意成長好幾成，後來老婦覺得奇怪，明明業績變好，現金怎麼越收越少，甚至來生活基本開支都不夠；日前剛好板橋警分局一名小隊長上門買菜，於是向他抱怨此事，小隊長眉頭深鎖，覺得案情並不單純，建議她裝設隱藏式監視器。

裝設沒多久果不其然拍下鄭女趁著賣菜時，伸手到菜攤下面的存錢筒挖錢，每次都把鈔票挖起後藏在手心，接著就放進自己口袋，前後共拍到六次行竊過程。警方掌握鄭女犯罪事證，直接登門將她逮補，她表示將偷來的錢都拿去繳房租，花到現在只剩2千元，老婦對於她的行為相當憤怒，平常都很有禮貌，也相當熱心，沒想到「養老鼠咬布袋」，警方訊後將她依竊盜罪嫌送辦。