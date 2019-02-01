G級摩鐵公主露「火辣半球」甜喊：換男友不如換房間！高雄粉絲暴動了

▲摩鐵公主Talcy大方露出好身材，為自家的旅館拉票。（圖／翻攝自Talcy臉書，下同）

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高雄市觀光局力推愛情產業鏈，與20家摩鐵（Motel）業者合作舉辦「2019愛你久久 高雄十大愛情摩鐵票選活動」，投票時間至2月20日中午12時止，其中一名摩鐵公主大方露出自己的G級罩杯，大露南半球甚至手舉標語「換老婆不如換房間」、設定標籤「#換男友不如換房間」，貼出兩年前拍攝自家摩鐵廣告的性感照片，讓高雄網友暴動要投票。

「我還記得我十年前，第一次帶當時的男友回家裡的旅館開房間就是住這間101號房！」擁有32G火辣身材的Talcy是高雄伊甸風情汽車旅館二代，目前在中國經商的她，為了贏得「十大愛情摩鐵」票選，每天都在臉書上po文催票，要網友粉絲們幫她的摩鐵得到第一名，也時常貼出傲人「豪乳快蹦出來」的好身材養眼照。

Talcy大方分享南半球照片，手裡拿著「換老婆不如換地方」的標語遮胸，而且還標記標籤：「#最喜歡帶男友回家裡的旅館開房間了」、「#每次都要住不一樣主題的房間」、「#換男友不如換房間」，吸引將近1400個網友按讚，讓網友紛紛留言：「超讚」、「肥水不落外人田的概念」、「真羨慕你的男友」、「他真幸福」、「換妳來ＸＸＸ」。

Talcy的臉書粉絲團超過15萬人按讚、Instagram上有5萬人追蹤，也有許多媒體搶著約她攝影性感作品。被問到和男友住過幾次摩鐵呢？Talcy笑笑回答，住了很多次，但因為房間和房型太多了，每次住都不會膩。她希望全世界的人都能看到高雄的美麗，高雄的摩鐵、旅館也很美，「拜託大家投我一票吧！」