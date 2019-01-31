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「潛艦國造」第一階段潛艦設計圖完成　海軍提前印在馬克杯

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▲▼潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦設計圖，海軍已經提前印在馬克杯上。（圖／ETtoday網友提供）

▲潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦設計圖，海軍已經提前印在馬克杯上。（圖／ETtoday網友提供，下同）

政治中心／綜合報導

潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦設計圖，海軍已經提前印在馬克杯上，其他還有海軍飛彈巡防艦、海軍微型飛彈突擊艇、海軍新型救難艦。

在「國艦國造」的政策下，108年度將新增海軍潛艦國造原型艦、海軍飛彈巡防艦原型艦籌建、海軍微型飛彈突擊艇量產、海軍新型救難艦興建等4案。在海軍的贈品的馬克杯上，也提前出現這批未來的生力軍。

▲▼在「國艦國造」的政策下，108年度將新增海軍潛艦國造原型艦、海軍飛彈巡防艦原型艦籌建、海軍微型飛彈突擊艇量產、海軍新型救難艦興建等4案。在海軍的贈品上，也提前出現這批未來的生力軍。（圖／ETtoday網友提供）

▲在「國艦國造」的政策下，108年度將新增海軍潛艦國造原型艦、海軍飛彈巡防艦原型艦籌建、海軍微型飛彈突擊艇量產、海軍新型救難艦興建等4案。在海軍的贈品上，也提前出現這批未來的生力軍。（圖／ETtoday網友提供）

海軍司令部27日表示，潛艦國造案目前依計畫執行，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，以利全案執行順遂，請媒體勿妄加臆測。

潛艦國造案第一階段計畫已完成首艘柴電潛艦設計圖，海軍預計在3月10日向立法院進行秘密簡報。有媒體報導指稱一名海軍退役軍官王志鵬取得一套並未公開流通的紀念品，一個鑰匙圈跟領帶夾，其特徵受到外界注意；對此，甚至被外界猜測，是未來設計的潛艦，這也有如縮小版的日本蒼龍級潛艦。

▲▼在「國艦國造」的政策下，108年度將新增海軍潛艦國造原型艦、海軍飛彈巡防艦原型艦籌建、海軍微型飛彈突擊艇量產、海軍新型救難艦興建等4案。在海軍的贈品上，也提前出現這批未來的生力軍。（圖／ETtoday網友提供）

而王志鵬也在臉書上指出，僅管只是紀念品的圖示，但艦艏、艦艉與帆罩特徵，還是引起頗多注意；艦艏外型並非劍龍級的淚滴型，而是有點上橢圓下鈍的雪茄型，這種柴電潛艦目前只有日本蒼龍級採用。

▲▼在「國艦國造」的政策下，108年度將新增海軍潛艦國造原型艦、海軍飛彈巡防艦原型艦籌建、海軍微型飛彈突擊艇量產、海軍新型救難艦興建等4案。在海軍的贈品上，也提前出現這批未來的生力軍。（圖／ETtoday網友提供）

對此，海軍司令部27日表示，潛艦國造案目前依計畫執行，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，以利全案執行順遂，請媒體勿妄加臆測。海軍司令部強調，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，更是國防建設重要指標，請媒體與民眾支持。

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關鍵字：潛艦國造,國艦國造,柴電潛艦,軍武,台灣軍武

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