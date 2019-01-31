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對岸充滿敵意的挑釁　嚴德發：國軍必須站在第一線

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嚴德發：戮力推動國防整備　展現自我防衛決心。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者林澤廷31日電

國防部長嚴德發31日在「莒光園地」電視教學節目中，發表對官兵的新年春節談話，透過錄製影片的方式，期許官兵捍衛國家，守護疆土和國人安全。

嚴部長表示，去年在大家共同努力下，國軍各部隊完成了「漢光34號」等實兵演習，以及各項軍種聯合、兵種協同的操演，都能達成訓練目標，讓官兵熟悉作戰環境，落實戰場經營，達到提升戰訓的成效。

嚴部長並指出，在面對非傳統威脅的挑戰上，無論是去年2月的花蓮震災，或是中南部8月的水患，以及最近的「非洲豬瘟」防疫工作，在支援各部會的聯合行動中，全軍官兵的表現同樣是可圈可點。

嚴部長說，面對國家安全威脅與對岸充滿敵意的挑釁，國軍都能站在第一線，克服種種挑戰，這是軍人無可旁貸的職責，更是軍人的核心價值。

嚴部長強調，中共領導人習近平，在今年元旦，藉著紀念《告臺灣同胞書》40周年的場合發表談話，表明了不放棄以武力犯臺。蔡總統立刻提出了「四個必須」以及「三道防護網」，宣示帶領國人拚民生、護民主、守主權，迎向挑戰；總統在日前視導花蓮戰備部隊，以及主持國防部新春餐會的時候，也分別提出了「三個堅定」以及「三個不變」期勉國軍，三軍統帥對國軍的指導很明確，就是持續精實戰力，捍衛國家發展與維護百姓福祉，讓國軍成為自由民主永遠的守護者。

最後，嚴部長期許國軍弟兄姐妹們深切體認，國軍是一個大家庭，全體官兵如手如足，親愛精誠，榮辱與共，在辭舊布新的時刻，我們要秉持軍人「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的共同信念，善盡保國衛民的神聖使命，確保人民能夠享有免於恐懼的安和樂利生活，不負國人對我們的期許。

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