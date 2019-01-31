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福特號電磁彈射故障20次　「最強航母」出擊率掉漆

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▲▼USS Gerald R. Ford(CVN-78),福特級,福特號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍福特級福特號(USS Gerald R. Ford, CVN-78)航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）

國際中心／綜合報導

美國總統川普一直對於福特號航母的起降方式有些意見，國防部最新監督報告則提到，福特號執行740次起降任務中，竟然發生20次的系統故障，造成演練任務中斷；雖然製造商仍在積極修正這項缺失，但還要再花更多預算，才能達到原本24小時內出擊的架次。

▲▼福特號航空母艦。（圖／翻攝USS Gerald R. Ford - CVN 78粉絲專頁）

▲一架F/A-18F超級大黃蜂戰機從福特號起飛。

川普雖然不像前幾任總統對五角大廈微管理，但是自從他登上最新型航空母艦福特號後，就對於電磁彈射系統頗有微詞。根據《彭博社》(bloomberg)報導，川普的擔憂顯然成真，國防部發布的最新監督報告指出，福特號在起飛與降落這兩項基本任務上，還是有不少的的缺失，在740架次當中，就有發生將近20次系統故障。

▲▼USS Gerald R. Ford(CVN-78),福特級,福特號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

國防部測試營運(DOT&E)總監貝勒(Robert Behler)表示，福特號目前可能無法完成原定出擊率的要求，因為不切實際的假設，完全忽視天氣與其他緊急狀況，造成許多不確定因素。監督報告中提到，未來可能還需要再花更多經費進行修正，確保福特號能夠達到預期的狀況。

川普前往維吉尼亞州，視察新建造的航空母艦「福特號（Gerald R. Ford）」。（圖／路透社）

▲川普曾登上福特號視察。（圖／路透社）

川普在2017年接受《時代雜誌》訪問時就堅決反對使用電磁彈射，認為數位化的設備需要耗費上億元而且不好操控，他說，「這些設備都是數位化！什麼是數位化？這相當複雜，除非你是愛因斯坦，才能了解它。」他2018年還不忘此事，在感恩節問一名海軍軍官，「蒸氣彈射穩定又可靠，電磁彈射必須要有愛因斯坦才能運行，請問你比較想使用哪一種起飛方式呢？」不料軍官回答，「我們使用電磁彈射跟愛因斯坦一樣穩定，而且如果現在要改回蒸氣彈射的話，恐再花上更多經費。」

▲▼福特號。（圖／翻攝自美國海軍官網）

福特號近期問題還不只這一樁，原本設計有11台升降梯運送炸彈到戰機上，應該在交艦日期前裝設完畢，但製造商亨廷頓英格爾斯公司在安裝前又發現了兩個核心系統問題，因此只能推遲安裝，製造商發言人貝西(Beci Brenton)表示，「雖然曾因為一些問題延緩安裝，但這些升降梯是航母上最先進的科技之一，我們將致力於解決其他技術挑戰。」美國海軍部長斯賓塞(Richard Spencer)於去年8月時則說，「雖然有些問題方面已有改善，但升降梯的問題仍是致命弱點。」

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關鍵字：福特號,福特級,航母,軍武,國際軍武

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