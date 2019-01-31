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平民闖入土耳其軍營　拿鐵鎚敲坦克燒軍車　

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▲▼庫德族平民闖入土耳其軍營。（圖／路透社）

▲軍車被燒毀冒出大火。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

一群庫德族平民26日闖入伊拉克北方城市達霍克(Dohuk)附近的一座土耳其軍營，畫面中看到軍用車輛被燒毀，民眾憤怒地拿鐵鎚敲打坦克。據悉，土耳其政府為了減緩與當地居民的衝突，當下並無開槍攻擊平民，但是在衝突之中仍有1人死亡。

▲▼庫德族平民闖入土耳其軍營。（圖／路透社）

綜合外媒報導，土耳其近日對庫德族地區發動空襲與砲擊，有4個在釣魚的居民被炸死，引起當地人憤怒。民眾聚集示威時闖入土耳其軍營，並燒毀軍車與帳篷，拿鐵鎚敲打坦克砲管。畫面中全無看見土耳其軍人，據悉有1人死亡，10多人受傷。

▲▼庫德族平民闖入土耳其軍營。（圖／路透社）

土耳其政府承認，的確有一座位在伊拉克北部的基地遭到入侵，部分車輛與設備被破壞，不過為了維持與當地居民的良好關係，並無對平民開槍，該起事件是由庫德工人黨(PKK)發起的挑釁行為，暗中破壞居民與政府的良好關係，後續會採取必要應對措施。

▲▼庫德族平民闖入土耳其軍營。（圖／路透社）

庫德工人黨長期以來被土耳其官方認定為恐怖組織，美國為對抗伊斯蘭國，因此支持其分支庫德族民兵團體人民保衛軍(YPG)。如今美國在去年底宣布從敘利亞撤軍，頓時造成該區域「權力真空」，使庫德族面臨俄羅斯、伊朗、土耳其與敘利亞政府軍各大威脅，庫德族事務分析家席維羅格魯(Mutlu Civiroglu)表示，美國撤軍後將開啟土耳其自行對付庫德族的「血腥戰爭」。

▲▼庫德族平民闖入土耳其軍營。（圖／路透社）

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關鍵字：庫德族,土耳其,軍武,國際軍武

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