搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

▲台東監理站協同台東縣警察局交通隊辦理聯合稽查取締。（圖／台東監理站提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東監理站於春節連假前協同台東縣警察局交通隊，於台東火車站及轉運站辦理聯合稽查取締，並透過民眾檢舉白牌車違規營業出沒地點及可疑車牌號碼攔檢，加強取締自用車違規經營客運業務。

監理單位表示，查證違規屬實，將依公路法第77條第2項及汽車運輸業管理規則第138條規定舉發，處以新台幣10萬元以上20萬元以下罰鍰，牌照及駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。

▲台東監理站協同台東縣警察局交通隊辦理聯合稽查取締。（圖／台東監理站提供，下同）

站長周志昌特別提醒，108年度台東縣計程車春節費率加成實施期間為2月2日起至2月9日止，該期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收50元。上開費率已設定於計費錶內自動顯示加收，乘客依錶付費即可。

計程車沒有所謂議價計費方式，都需要跳錶，倘若遇到喊價、繞駛或其他原因加收額外費用，只要檢具車號、搭乘時間及地點、司機姓名及費用等相關事證就可提出檢舉。申訴電話：台東監理站（089）311539轉301-303，查證屬實後就可依規定開罰9000元。





周志昌呼籲在外工作及就學的民眾，連假返鄉或出國切勿搭乘未經核准經營載客之自用車輛，既不安全也無保障，合法計程車駕駛領有合格營業執照，也有乘客保險，倘若貪圖一時方便，搭乘違法自用車（也就是俗稱的白牌車），如果發生消費糾紛，不僅遊興盡失，遇行車事故，也無法獲得乘客責任保險理賠。



再次提醒，別上錯車，搭乘合法的大眾運輸工具，除了有保障之外，出門旅遊能也能更加安心。