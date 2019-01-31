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春節財神廟走春人車多　金山警加強交通疏導車輛總量管制

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▲ 春節金山財神廟走春人車多 金山警加強交通疏導管制。（圖／金山警分局提供）

▲ 春節金山財神廟走春人車多，金山警加強交通疏導管制。（圖／金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年將近，金山財神廟吸引許多人前往參拜祈福，因廟宇其座落於新北市萬里區公館崙山腰，該路段屬山區道路，且路幅僅可供兩車交會通行或單車通行，金山警分局將於春節連續假期期間2月5日至2月10日，實施彈性「車輛總量管制」措施，管制財神廟上山車輛，敬請用路人配合。

金山警分局表示，如山區路段車流過大，實施管制上山車輛，建議民眾將車輛停放於大鵬派出所旁停車場，再使用財神廟提供接駁車服務前往上山。民眾若自行開車前往金山財神廟參拜，建議沿萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。

▲ 春節金山財神廟走春人車多 金山警加強交通疏導管制。（圖／金山警分局提供）

金山警分局提醒民眾，應注意山區道路交通狀況，小心駕駛，如遇輕微交通事故（僅有車輛財物受損），車輛尚能行駛，駕駛人應先將汽車的四個車角(或輛胎)、機車倒地位置標繪在地面，並迅速將車輛移至路邊安全、不妨礙交通處所，避免造成道路壅塞及二次車禍發生。

金山警分局表示，金山財神廟上山參拜尖峰時段約為10-15時，下山回程尖峰時段約為15-19時，本年度已針對金山區台2線與龜子山路口進行號誌調整加速車流下山，但是受限於道路因素，遇下山車速較慢時，請民眾耐心等候，金山警分局將隨時掌握周邊車流狀況，適時加強車潮疏導，減少交通衝擊。

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關鍵字：金山,春節,交通疏導,管制

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