走春美照靠這6款相機APP！　妝花掉也能拍成豬年小仙女

文／維尼艾潔拉

再過幾天就是長長的春節連假啦〜想必酸酸們都安排好出遊行程，準備大玩特玩放肆一下了吧！出去玩怎麼能少了相機呢？不管是用手機還是單眼，都要狂拍美美的照片才過癮，紀錄生活啊！那就來看看一直熱門不退的相機APP有哪些吧！

（以下皆為免費款APP）

美圖秀秀Meitu

美圖秀秀可以說是美顏APP的祖師爺了吧XD這款由中國所創建的APP才剛上市便引起轟動，潔拉印象中第一個使用的相機就是這款了。它有多款濾鏡，臉型五官都可以做調整，還有邊框、貼紙等可愛效果，也出了繪畫版的風格，讓不少女孩就算手機空間不足，還是堅持不肯刪啊！

B612

這款也是元老級了，不過很多人都覺得，它跟SNOW的功能很像！其實這兩家公司已經合併了，B612是由LINE公司發行的，SNOW則是由韓國公司Naver所發行，不過LINE本來就是Naver所開發的，所以這兩款APP相似也沒有什麼好奇怪。

除了有多款濾鏡外，即時的美容效果可以讓你不用事後修圖，也有許多可愛貼圖可以讓人變臉，還可以製作專屬自己的AR動態表情符號，也可以錄製短片搭配音樂，不得不說真的是蠻方便的一款APP。

Wuta Cam無他相機

無他相機的創始人是3位來自上海交大的大男生，因為擁有自動P圖效果，自動幫你上妝，素顏也不怕自拍，不需要費時事後修圖而迅速竄紅。

而有些美顏相機只能錄製一分鐘的短片，無他相機可以錄五分鐘，還可以調速度，再搭配多種貼紙讓你拍到欲罷不能，更可以搭配直播一起用，堪稱是直播最佳好幫手。

O2Cam氧氣相機

這款是由美圖公司所推出的，主打可以拍出有「透明感」的照片，呈現裸妝感，讓整張照片充滿呼吸感。號稱可以拍出單眼級的霧化效果，拍人拍景拍食物都好看，可以調光影、漏光、暗角等等，也難怪這麼多少女搶著用。

SODA

SODA是一款主打自然美又可以高畫質儲存的相機，有20多種清新效果的濾鏡，還可以輕鬆讓你修圖，號稱可以讓你拍出超自然的美照，想要透白嫩肌不是問題。

不過這款相機當然也是有缺點，它錄影只能錄15秒而已，看來這款比較適合拍照狂囉XD

Ulike

拍照最煩惱的，就是不知道要擺什麼姿勢啦！比ya比讚比愛心，最後再來張帥氣手勢加嘟嘴，是不是就沒梗了。這款APP厲害的是，它可以教妳擺POSE！

濾鏡跟美顏修圖功能就不用說了，都會教你比姿勢了這些怎麼會少呢〜拍出雜誌感風格，或是仙女感精緻五官，都可以滿足你！

以上六款免費的相機APP推薦給大家，讓大家可以在春節期間拍好拍滿，先祝福大家新年快樂、豬年行大運啦〜