托嬰註冊費＋月費33K「一次噴光年終」　台中媽：這錢我給得甘願

▲現代父母工作繁忙，大多會把孩子送到托嬰中心或幼兒園請老師照顧。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

台中一名媽媽30日在臉書「爆廢公社公開版」PO文聲稱，領完年終竟然不夠繳托嬰中心的註冊費和月費，零零總總算一算一次就要拿出3萬3681元。超狂的學費袋照片一PO出立即引發社團內的網友討論，有人覺得這個價碼實在是太過昂貴，「這費用都可以在台北念幼兒園了。」

原PO提到，孩子送去的托嬰中心是私立的，費用其實比幼兒園便宜很多，而且每個月也有6000元的補助，只是這次正好遇上新學期，一次繳交整個學期的註冊費再加上月費，才會讓年終瞬間歸零，「註冊費半年一次，月費是每個月繳。」

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

其他網友看完也紛紛留言表示，「這月費都可以在台北讀幼兒園了」、「幸好我不結婚」；也有媽媽感嘆，家裡就讀小學五年級的孩子是補習英文，3個月就要繳一次，想到以後國、高中的費用更高就頭痛。

而在眾多留言中，也有部分網友質疑為何要找這麼貴的托嬰中心，原PO強調，台中差不多都是這個價位，該中心的老師也都很有耐心，大寶和二寶送到那裡到現在都沒換過老師，流動率如此低的托嬰中心哪裡找得到，而且換個角度想，「如果你／妳是老師，這樣的上班時間跟這樣的薪水算多算少？我不止帶一個（小孩），所以這錢我給得甘願。」