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60％陸企員工年終不到4.5萬　僅0.6％「超佛心公司」發137萬獎金

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▲上班族,腰痠,背痛,疲累,坐姿,辦公。（圖／視覺中國）

▲有61.3％受訪者年終獎金不到1萬元人民幣。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

農曆年節進入倒數，不少公司、企業都已發下年終讓員工好過年，不少報導也出現「佛心老闆」發出可觀獎金。不過，騰訊理財通等機構此時公開一份數據，調查大陸年終獎金的「發布實況」；內容顯示，有61.3％的受訪者年終未達1萬元人民幣門檻，僅拿到約4.5萬新台幣的獎金；拿到30萬人民幣（約137萬新台幣）年終的「幸運兒」，僅占受訪者的0.6％。

近日，騰訊理財通聯合騰訊金融科技智庫、企鵝智酷等發布了《2018年終獎調查報告》，針對大陸33省份，從地域、行業、年終獎金進行調查。

報告指出，受訪者中55.4%的受訪者，2018年終獎金與2017年相比變化不大，20.2%人2018年終獎比2017年增加，24.4%則呈現減少的狀態。

▲▼60％大陸民眾年終不到4.5萬　僅0.6％「佛公司」發137萬。5成受訪者年終獎金與去年相比變化不大。（圖／翻攝自全天候科技）

▲5成受訪者年終獎金與去年相比變化不大。（圖／翻攝自全天候科技）

雖然拿到年終獎的員工有不少，但年終獎數額也呈現「V型差異」。從金額來看，61.3%的受訪者年終獎未過1萬元（人民幣，下同）門檻；22.5%受訪者在1萬元至10萬元之間；1.7%的受訪者遇上較「慷慨」的公司，年終獎在10萬元以上；還有0.6%的「幸運兒」領到30萬以上的年終獎金。

▲▼60％大陸民眾年終不到4.5萬　僅0.6％「佛公司」發137萬。61.3％的受訪者年終未達1萬元人民幣門檻。（圖／翻攝自全天候科技）

▲61.3％的受訪者年終未達1萬元人民幣門檻。（圖／翻攝自全天候科技）

若按照城市做排名，上海、北京和深圳成為年終排名最高的城市。不過，西部城市重慶和西安這次衝進前五名，年終超過廣州、杭州值得留意後續經濟發展。

▲▼60％大陸民眾年終不到4.5萬　僅0.6％「佛公司」發137萬。大陸2018年，年終獎金前五名城市。（圖／翻攝自全天候科技）

▲大陸2018年，年終獎金前五名城市。（圖／翻攝自全天候科技）

從行業來看，這次年終最好的並不是互聯網，反而由能源、礦產、環保行業拔得頭籌，成為了年終獎排名最高的行業，打敗公務員、金融業、房地產業等；互聯網行業則已被擠出前五名。在智聯招聘去年發布的《2017白領年終獎調查》中，能源、礦產、環保等行業年終獎均值也是最高的。

與工業相關的江西南昌市方大特鋼，日前才發出總額3.12億的「超佛年終」，只見員工們直接用人民幣堆成一座「錢山」，每人平均領取6萬元（約台幣27.3萬元）。實際上，員工已經連續8年收到大紅包，總額超過9億，光2018年每人就有3萬元。現場一名員工表示，「這麼多獎金，不知道怎麼花。」

►►年終獎金每人27萬！方大特鋼15億「錢山」比人高　員工：不知怎花

▼大陸企業方大特鋼發出年終獎每人27萬新台幣。（圖／中新社）

▲▼ 方大特鋼年終獎。（圖／中新社,中國江西網）

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關鍵字：年終獎金,騰訊,2018年終獎調查報告,企鵝智酷,年終

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