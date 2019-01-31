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敏感族群注意！一張圖告訴你過年空品預報　中南部空氣髒

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▲▼環保署預報春節假期空氣品質。（圖／環保署提供）

▲環保署預報春節假期空氣品質。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

春節9天假期將到來，環保署今（31日）提醒，2月4日至9日（除夕到初五），中南部地區因位於下風處，且風速較弱，汙染物濃度易累積，空氣品質大多會達對敏感族群不健康的橘色警示，部分地區則會達對全民都不健康的紅色警示。

環保署監資處說明，除夕前（2月2日至3日）東北季風減弱並轉為偏東風，東部地區迎風面空氣品質佳，西半部白天有霧及低雲影響能見度，且因位於背風側、氣流停滯擴散條件差，汙染物將持續累積，竹苗以北空品會介於普通至橘色警示等級，中南部地區多為橘色至紅色警示。

監資處預報春節假期空氣品質如下：

除夕及初一（2月4至5日）

東北季風增強，北部空氣品質轉佳，雲嘉南以南位於下風處，空品為橘色提醒。

初二至初三（2月6至7日)

東北季風減弱，中南部地區風速較弱，汙染物濃度易累積，空品為橘色提醒，內陸近山區可能出現紅色警示等級。

初四至初五（2月8至9日)

東北風逐漸轉為東風，西半部位於背風側，天氣穩定、擴散條件不佳，竹苗以北空氣品質為普通等級，中南部地區汙染物濃度將持續累積，多為橘色提醒等級為主，短時間達紅色警示等級。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

環署呼籲民眾春節期間，可多參考利用交通部春節輸運替代道路、車況的即時資訊，減少車輛怠速時間，並持續1尊3少1目標（尊重宗教信仰、少香少金少炮、達成照顧民眾及信眾健康目標），避免空氣品質惡化。民眾也可以隨時到「空氣品質監測網」注意環署發布的空氣品質預警資訊。

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關鍵字：空氣品質,環保署,PM2.5,紅色警示,橘色警示,春節,預報

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