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強拉空姐進廁所！華航機師心癢「你這個小妖精」：很sexy想咬一口

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▲空姐遭性騷擾。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲空姐遭性騷擾。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

華航機師、飛行教官張姓男子被一名空姐指控，從泰國曼谷飛回台北的班機上，企圖強拉空姐至廁所，還言行「妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口」等性騷擾字眼，讓空姐深感羞辱，焦慮失眠，精神出現狀況。空姐向張男求償50萬元，但是張男卻否認性騷擾，台北地院審酌其他空服員證詞後，判張男應賠10萬元，可上訴。

根據《蘋果日報》報導，2017年10月，張男以教官身分搭乘曼谷飛台北的班機，當天還問空姐是不是泰國籍組員，還說：「你皮膚很白耶，輪廓也深，像你這樣的姿色在泰國可是國色天香，超級美女呢！」空姐當時感到相當錯愕，僅回覆「謝謝」後就離去，沒想到張男竟起身拉她去廁所，甚至伸手企圖觸碰她的臉。

報導指出，張男與魏姓客艙經理聊天時，竟然當著空姐的面前直說：「這個妹妹很可愛，很sexy，讓人想咬一口。」而魏男聽聞也搭腔說，「對啊，每次飛遇到她，我也會過敏。」班機落地後，張男還在身後對她說：「你這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的。」讓空姐感到羞辱，確診出現憂鬱、焦慮、失眠、莫名哭泣等精神疾患症狀，怒告張男求償50萬元。

事後，空姐向華航提出性騷擾申訴，而公司調查後，也對對張男記一小過處分，但張男迄今仍未表示歉意，在法庭上否認性騷擾，他辯稱「讓人想咬一口」、「小妖精」等話語皆非事實。不過台北地院審酌其他空服員證詞「張男害空姐很不舒服」，認定張男構成性騷擾行為，考量張男任職機師月收入20萬至25萬元，酌定賠償金額應為10萬元，全案可上訴。

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關鍵字：性騷擾,華航,機師,空姐,空姊

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