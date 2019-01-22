「被逼幫擦屁股」長榮空姐患急性壓力症候群　醫囑至少停飛3星期

▲被外籍男子逼幫如廁，長榮受創空姐出面說明。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空空服員遭外籍旅客強逼幫脫褲子如廁、甚至擦屁股，導致身心受創，在就醫後，醫生開出「急性壓力症候群合併焦慮憂鬱情緒症狀」診斷證明，建議至少休息3星期，並定期追蹤治療。對此，桃園市空服員職業工會指出，受創空姐今起已開始請病假，但要求長榮航空應給予公傷假，以免影響空姐的考績與薪資。長榮航空也回應，有關公傷申請，提供相關資料，公司就會協助送件申辦。

▲長榮受創空服員就醫後，醫生開出「急性壓力症候群合併焦慮憂鬱情緒症狀」診斷證明。（圖／記者周書羽攝）

日前一名洋男稱無法自己如廁，強逼空服員幫他脫褲子、擦屁股，導致該空服員身心受創。該名受創空服員在昨日出面召開記者會後，隨即就醫看心理諮商，預估短時間內不會執勤，考慮要留職停薪。

桃園市空服員職業工會長榮分會理事李瀅今指出，醫生已開給該空服員「急性壓力症候群合併焦慮憂鬱情緒症狀」診斷證明，並建議受創空姐至少休息3星期，也要定期追蹤治療。

該名空服員原本今天要開始執勤，受創後已經向長榮航空請病假，但工會指出，空服員受創很明顯是因為職災，希望長榮航空能盡快協助空服員申請公傷假，否則會影響到空服員的考績及薪資。

對此，長榮航空回應，有關公傷申請，公司已經通知組員，一旦提供相關資料，公司就會協助送件申辦。