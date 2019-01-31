黨主席換誰當？時代力量仿網紅開直播宣傳

圖文／鏡週刊



日前時代力量主席黃國昌宣布將卸下黨務，並退出黨職選舉，時代力量決策委員、黨主席選舉也於近日開跑，候選人們紛紛仿效網紅開直播，而一起直播的對象有誰，就能看出勢力版圖的劃分。黨內同志如祕書長陳惠敏、新竹黨部主委邱顯智、「人渣文本」周偉航等人紛紛成為新生代拉攏的對象，希望拉抬各自在網路上的聲量人氣。

時代力量黨主席、決策委員選戰如火如荼，被外界認為黃國昌路線班底的的黨祕書長陳惠敏，近期就與陳薇仲、吳韋達和林于凱等縣市議員，還有李少彣、李柏毅等新生代，接連開了3、4場直播，展現母雞帶小雞的衝勁。

而時力新竹黨部主委邱顯智則是帶著廖子齊、連郁婷等縣市議員，在直播中高喊「搶救」，力圖保住大新竹、苗栗4席決策委員，與外傳邱顯智有意爭取黨主席的雄心壯志不謀而合。另外林昶佐子弟兵的台北市議員林亮君，則找來網路聲量不低的「人渣文本」周偉航火力支援，主打「聯合緊急直播」，合作競選之意不言可喻。

隨著各派系火力交鋒，時力黨內結盟的態勢大致底定，只是「直播結盟」是一回事，誰能真正掌握黨機器、拿下黨主席仍是未定之數，2月1日的決策委員選舉結果見真章。



更多鏡週刊報導

行政院槍擊凶手逮到了 原來是4屁孩車上玩槍

行政院旁驚傳槍響 發言人稱維安未升級

破北部最大非法看護集團 「檳榔哥」壓榨逃逸女外勞月賺百萬