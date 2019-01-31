進來幫我換鍵盤！狼男「摀嘴強壓」女服務生　噁喊：我要強X妳

▲周男強行將女服務員按到地板上性侵。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

一名周姓男子日前喝完酒後，跑到一間商務旅館開房休息，但他看到櫃台的服務人員長相甜美、身材高挑姣好，竟然色心大起，誆騙對方房間的鍵盤無法使用，以此將人引誘到房內並大喊「我想強姦妳」，之後用手指性侵對方得逞，而他事後還誇張的辯稱，是因為把女服務生認成妻子，才會做出這樣的行為。

整起事故發生在2018年8月31日，當時周男喝完酒後，到該間商務旅館開房休息，但他見到貌美的服務員後，竟然色心大起，用更換鍵盤的名義把對方誘騙到房內，而女服務員不疑有詐，帶著鍵盤到房內更換，怎料卻遭周男從後環抱，並被扣住脖子、摀住嘴巴，而不管她如何反抗、掙扎卻還是遭到對方強行脫去內褲，被壓制在房內地板用手指性侵得逞。

受到侵犯的女服務員不斷激烈反抗、尖叫，引來了飯店男服務生才得以脫困。對此，周男辯稱，是因為醉酒，把對方誤認成老婆，才會做出這種行為，但法官調閱監視器畫面後認為，周男還有辦法打電話給櫃檯聲稱鍵盤無法使用，可見他並未到酩酊大醉、意識不清，因此不採信其說詞，依妨害性自主判他3年1月徒刑。

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