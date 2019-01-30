逃家少女熟睡中慘遭性侵　男網友賠20萬換緩刑！

▲男網友性侵逃家少女。（圖／達志／示意圖）

突發中心／台北報導

一名有中度智能障礙的李姓男子在網路認識一名15歲少女 ，少女因故逃家就相約碰面，結果把載她回住處後，竟然趁她熟睡之際性侵得逞。台中地院近日依犯乘機性交罪，判處李男有期徒刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供80小時義務勞務。

依判決書提到，李男後來在少女清醒後告知，對方發現下體疼痛出血；後來少女母親找不到女兒，因而通報失蹤人口，並循線告知李男，他才將人帶至警局。而少女返家後，經家人詢問逃家期間之經歷，才說出遭性侵一事，家人隨即報警處理，全案因此曝光。

由於李男在法院審理坦承犯行，法官審酌他與被害人僅網友關係，因年輕思慮淺薄，又為中度智能障礙，一時欠缺審慎思慮而無法妥適控制情慾，造成被害人身心受創至鉅，偵查中又改稱是被害人同意發生性行為，但在審理時即坦承犯行，且與被害人成立和解，已給付新7 萬元和解金，可認他尚有彌補過錯之舉動，因此量處有期徒刑1年10月，緩刑4年，還需支付13萬元。

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