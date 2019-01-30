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社會 社會焦點 保障人權

「懇請高雄市長清理教育界敗類」　幼兒園受害女童家長700字心碎PO文

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地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。由於事發後幼兒園態度差，甚至將受害家長的個資透露給男大生家屬，讓許多民眾頗為不滿，30日更有家長匿名臉書爆料，直言「懇請高雄市長清理教育界敗類」。

▲▼受害家長懇請高雄市長清理教育界敗類。（圖／記者吳奕靖翻攝、爆料公社）

▲受害家長心碎PO文。（圖／記者吳奕靖翻攝、爆料公社）

針對文中提到「暗示向媒體舉發，男大生人生就毀了」、「沒有人告訴內情」說法，幼兒園回應，絕對沒有暗示等等的說詞，一切都沒有包庇，全力配合司法程序；另外由於案件都在偵查階段，當時不清楚案情，因此無法和家長說明。

園方表示，有誠意面對問題、坦承監督不周等疏失，但事情爆發後有網友肉搜出幼兒園的名稱，甚至湧入臉書謾罵、嗆聲要到門口丟雞蛋，希望大家可以保持理性，不要造成幼兒及老師的人身安全。


《受害人家屬全文》

我們是這家幼兒園的受害者，當我們看到監視器畫面時，完全不敢相信，腦筋一片空白！我們每個人知道的時間不一，最早知情的，五月七號就離開，隨後班級高姓導師離職時，趙姓園長以她另有生涯規劃為由，沒有告訴我們內情，所以我們的孩子繼續就讀。而園方也繼續收取每個月八千元月費，及一萬五的註冊費。

我們完全不知道羅姓男大生對我們的女兒伸出狼爪，直到11月，趙姓園長先預告說，檢方可能找我們聊聊，沒什麼，只是談羅老師愛摸學生的事，接著，檢察官果然就分別找我們去看監視器，而在去看監視器前，我們之中有人和羅姓男大生認識，先找他出來問，到底什麼事，他否認和他有關係，當下還請他吃飯，以示歉意。

而當我們看過監視器畫面後，我們頓時才明白發生了什麼事，夜夜難以入眠，甚至其中有媽媽要藉助酒精，才能入眠。

而這時，趙姓園長暗示我們，羅姓男大生才22歲，向媒體舉發他，他人生就毀了，我們的孩子也會曝光，被投以異樣眼光。12月時，趙姓園長又預告我們，我們會收到起訴書，而這時我們才拼湊出事情原貌，才知道共有四個孩子受害。

當接觸到第一個離開的媽咪，我們也才知道，園方早在五月七號知道羅姓男大生猥褻孩子，而這起案件從母親節辦到端午節，再到中秋節，連重陽節都過了，快到年底才偵結。

這偵辦時間比慶富案還久了，而第一時間檢方就掌握監視器畫面，羅姓男大生也坦承伸出狼爪，為何還要拖這麼久！蔡英文總統一上任就說要司法改革，只剩一年半又要總統大選了，這改變我們無感。

高雄市政府教育局覺得減少招生很嚴重了，園方在華*路再開一家，是解決問題的好方法，我們受害家長無法接受，懇請高雄市長清理教育界敗類。

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關鍵字：幼兒園,午休,棉被,性侵,猥褻,男大生,英文老師

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