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16歲學霸獲「最美中學生」稱號　小六就進西洋棋國家隊！　

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▲▼朱錦爾在世界青少年西洋棋錦標賽中一鳴驚人 。（圖／翻攝自人民日報）

▲朱錦爾在世界青少年西洋棋錦標賽中一鳴驚人。（圖／翻攝自人民日報）

大陸中心／綜合報導

朱錦爾在浙江嘉興出生，4歲開始學習西洋棋，並先後拿到大陸省內及國內比賽12個冠軍，7歲便特招進入浙江省隊，12歲成為國家2隊隊員之一。她不僅在棋桌上嶄露頭角，15歲時更考上杭州高級中學，還在2018年獲得年度全國最美中學生的稱號。

綜合陸媒報導，從浙江省隊即一手拉拔朱錦爾進入國家2隊的浙江省國象隊主教練王文浩說，朱錦爾是個自我管理能力和勝負心都很強的人，當初就是看中這一點才把她招進省隊的，「開始是嘉興當地的教練向我推薦的，然後在省裡的一些比賽裡就開始留意她了，雖然天賦好，性格也適合下棋，但年紀太小。」他說，直到後來考慮再三，團隊認為不該浪費時間和棋手的天賦，便在2009年將只有7歲的朱錦爾招入省隊，經過幾年訓練，讓她在2014年成功前往國家隊。

▲世界青少年錦標賽冠軍朱錦爾參加「李智成國際西洋棋賽」 。（圖／翻攝自搜狐）

▲世界青少年錦標賽冠軍朱錦爾參加「李智成盃國際西洋棋賽」。（圖／翻攝自搜狐）

得知朱錦爾在近日獲得2018年度全國「最美中學生」稱號後，王文浩感嘆，「不同的人生軌跡，同樣的絢麗綻放。」身為「人生勝利組」的朱錦爾曾5次獲得「李成智盃」全國青少年錦標賽個人冠軍，2015年獲得全國智力運動會少年女子團體冠軍，2016年首獲「世界青少年錦標賽女子14歲組冠軍」，更於2017年在中國國象隊二隊選拔賽獲得女子組第一名。

▲▼朱錦爾12歲就進入大陸國家隊 。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲朱錦爾12歲就進入大陸國家隊 。（圖／翻攝自新浪新聞）

朱錦爾不僅被教練認為是「可造之材」，連隊友也對她讚譽有加。和朱錦爾同樣是從浙江省隊進入國家隊的丁立人說，朱錦爾是個很努力的小姑娘，「有次我們在一個比賽的賽前發布會，大家都在底下玩手機閒聊，只有她拿了一本題目在做，平時除了下棋就是學習，手機也不玩的，真的是十分努力刻苦，這一點讓我很佩服。」

除了在西洋棋方面表現優秀堪稱「棋霸」之外，今年16歲的朱錦爾也是杭州高級中學的學生，大學目標是要考上清華大學醫學系。她說，「我希望自己能進入清華大學學習醫學，以後能對自己和家人的健康有所幫助。」

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關鍵字：浙江,嘉興,朱錦爾,學霸,西洋棋,國家隊,最美中學生,李智成盃

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