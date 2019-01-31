為減少全球貧困人口做出最多貢獻的國家　美經濟學者：中國

▲偉斯堡認為，為減少極端貧困人口做出最大貢獻的國家是「中國」。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

美國經濟和政策研究中心的經濟學家偉斯堡（Mark Weisbrot）近日指出，如今，全球極端貧困人口數量正在減少，而為此做出最多貢獻的國家，是中國。此外，他也提醒美國當局，「千萬別和中國進行軍備競賽，十年後，這個國家的經濟規模將是我們的兩倍。」

▲美國經濟和政策研究中心經濟學家偉斯堡。（圖／維基百科）



據《The Real News Network》報導，偉斯堡表示，「全球極端貧困人口數量的淨減少主要集中在中國，比例大概是三分之二；因此，如果把中國排除在外，去討論消除極端貧困這個問題，那麼減少的數字幾乎是不會有變化的；此外，另外三分之一的極端貧困人口也受益於中國，尤其是在21世紀，因為中國現在已成為世界上最大的經濟體之一，他們越來越多地從非洲、拉美等發展中國家進口貨物，以幫助這些國家發展經濟。」

對於上述言論，偉斯堡指出，所引用的數據全部來自世界銀行和國際貨幣基金組織，事實上，西方學界和業界內人士都知道中國在消除極端貧困上所做的巨大貢獻，但很少人主動提及這一點；「大家都同意這一觀點，當然，你要是不問他們，他們就不會說出來」。

偉斯堡表示，中國的厲害之處在於讓本國人均收入自1980年起翻了十多倍，歷史上沒有哪個國家取得過與之相當的成績；更值得關注的是，「中國在發展本國經濟的同時，還做到兼濟天下，成功幫扶了許多發展中國家」。

「中國在非洲、拉美進行了很多投資，但是他們沒有利用世界銀行或國際貨幣基金組織去干預對象國的宏觀經濟」，因此，對於大多數發展中國家而言，從中國獲得投資比從美國獲得要好得多。

最後，偉斯堡提醒，千萬別和中國進行軍備競賽，「十年後，這個國家的經濟規模將是我們的兩倍，進行軍備競賽對於美國而言太貴了，不可行！」

▲美國網友評論，看見了中國這幾年的改變。（圖／人民日報，下同）



這期訪談也被上傳到Youtube網站，在上面有網友表示，「我剛從中國旅行回來，我去了4座城市，每座城市都非常安全；我一共就看到了2個流浪漢；相比之下，我今早20分鐘的上班路上，就和5到10個流浪漢擦肩而過。」

另外也有網友指出，「終於聽到一些關於中國經濟發展的真實評價了。」

在美國網友看來，偉斯堡說出了中國扶貧的真相和意義，西方國家做不到的事情，中國正一步步地慢慢實現。