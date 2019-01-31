劉鶴前往談判會場遭「圍巾大媽」抗議突襲　保鑣1秒壓制狂架人

Protesters rush the Chinese trade delegation and scuffle with security as trade talks start https://t.co/RgJv9FcfGt pic.twitter.com/ns6V7znjK5 — Bloomberg TV (@BloombergTV) 2019年1月30日

大陸中心／綜合報導

代表中國大陸前往美國華盛頓進行貿易談判的中國國務院副總理劉鶴，率領代表團於當地時間30日上午11時許離開飯店，就在團隊準備搭車前往談判會場時，遭到一群抗議人士突襲，戴著綠色圍巾的婦女欲阻擋劉鶴一行人搭車，立刻被保鑣壓制在地，兩方人馬在飯店門口發生肢體衝突。

根據《彭博社》報導，在從威拉德洲際飯店（Willard International Hotel）前，不少示威民眾一早就聚集於此，手持標語，並抗議北京強拆逼遷房屋，在談判代表團踏出威拉德洲際飯店前，就已經在現場發送傳單。

為保護代表團人身安全，現場維安人員1秒壓制抗議的「綠圍巾大媽」，將人按倒在地，其餘抗議者也被驅散、阻擋。所幸抗議衝突並未影響行程，也無人因此受傷；劉鶴等人上車後，順利抵達白宮旁邊的艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。

▲劉鶴率領中方代表團抵達白宮艾森豪行政大樓，進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，中美雙方於美東時間30日起，正式於華府展開為期2天的新一輪貿易談判。中國方代表由劉鶴率代表團，美方則由美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等人出席會議。

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