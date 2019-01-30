4分鐘看美日8國挺台返WHO　蔡英文：民主台灣不孤單

▲美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff力挺台灣重返WHO。（圖／翻攝自外交部影片）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文30日在臉書發布一支4分鐘短片，從影片可看到，美國、日本、索羅門群島、尼加拉瓜、海地、巴拉圭、瓜地馬拉、史瓦帝尼等8國，都發言力挺台灣重返世界衛生組織（WHO），肯定台灣在國際醫療及防疫合作的貢獻，這也讓蔡英文感動地表示，「民主台灣不孤單」

影片中，依序發言的是海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、美國、日本，以及索羅門群島。其中，美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff表示，樂見台灣捐款1百萬美元協助對抗伊波拉疫情，但WHO未能取得接受此一捐款之方法感到失望，台灣參與WHO相關技術工作，對各方均屬有益。

日本厚生勞動省大臣官房國際課國際保健資深企劃官堀裕行發言時強調，傳染性疾病跨境傳播風險已隨全球化而提高，不應遺漏特定區域，而造成防疫地圖空白。

蔡英文表示，這麼多國家從今天開始有一個新的共通點，就是都在這幾天的WHO執委會上，發言支持台灣參與，並肯定我國在醫療、公共衛生等領域上，有長期的國際貢獻。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「哇，好感動！」、「妳是個有國際觀，有遠見，有智慧，做對的事有執行力的國家元首，我們敬佩妳，總統加油」、「民主自信世界同行，民主自信不孤單」、「沒有辣台妹做不到這些！」