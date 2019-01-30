今年春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

▲今年農曆春節，全台49家客運仍維持七休一。（示意圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

勞動部日前宣布開放客運業者鬆綁七休一原則，往後客運業在年節、紀念日、國定假日期間可十休一，意即可連上9天班，但今年農曆春節，全台49家客運仍維持七休一，外界認為勞動部慘遭打臉。國民黨立委蔣萬安則認為，「沒有客運業者申請鬆綁七休一，顯示勞動部把關機制形同虛設！」

勞動部日前宣布開放客運業者鬆綁七休一原則後，交通部長表示，將公開十休一的業者資訊，也希望與客運業者溝通與宣導，盡可能朝符合原勞基法規範的七休一方案排班。但據了解，今年農曆春節，全台有49家客運業者仍維持七休一，外界認為勞動部慘遭打臉。

▲勞動部長許銘春。（資料照／記者紀佳妘攝）

勞動部長許銘春表示，交通部願重視客運業駕駛長期超時、人力不足的問題，值得肯定，勞動部當初是根據交通部送件審查，既然業者沒需求，勞動部樂見，也會與林佳龍一起努力。

對此，蔣萬安30日在臉書指出，勞動部怠忽職守，應該究責，他要請問許銘春，既然業者沒有這樣的需求，勞動部還決定鬆綁七休一，「當時罔顧勞工權益及乘客安全做出鬆綁決策的人是誰？」，此事凸顯勞動部的把關機制形同虛設，勞工權益只能自求多福了。

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）