　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國光客運台北車站,客運轉運站,旅客,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲今年農曆春節，全台49家客運仍維持七休一。（示意圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

勞動部日前宣布開放客運業者鬆綁七休一原則，往後客運業在年節、紀念日、國定假日期間可十休一，意即可連上9天班，但今年農曆春節，全台49家客運仍維持七休一，外界認為勞動部慘遭打臉。國民黨立委蔣萬安則認為，「沒有客運業者申請鬆綁七休一，顯示勞動部把關機制形同虛設！」

勞動部日前宣布開放客運業者鬆綁七休一原則後，交通部長表示，將公開十休一的業者資訊，也希望與客運業者溝通與宣導，盡可能朝符合原勞基法規範的七休一方案排班。但據了解，今年農曆春節，全台有49家客運業者仍維持七休一，外界認為勞動部慘遭打臉。

▲▼勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部長許銘春。（資料照／記者紀佳妘攝）

勞動部長許銘春表示，交通部願重視客運業駕駛長期超時、人力不足的問題，值得肯定，勞動部當初是根據交通部送件審查，既然業者沒需求，勞動部樂見，也會與林佳龍一起努力。

對此，蔣萬安30日在臉書指出，勞動部怠忽職守，應該究責，他要請問許銘春，既然業者沒有這樣的需求，勞動部還決定鬆綁七休一，「當時罔顧勞工權益及乘客安全做出鬆綁決策的人是誰？」，此事凸顯勞動部的把關機制形同虛設，勞工權益只能自求多福了。

▲▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）

ET快訊
怕同學取笑！兒抱怨「大餐碗像狗用的」　機智媽一段話霸氣化解
「月繳5位數孝親費」遭父母羞辱！弟爽躺啃老　她淚崩：女兒錯了
I罩杯女模張語昕結婚了！「交往3個月」閃嫁DJ男友

關鍵字：春節,客運,七休一,蔣萬安,勞動部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜為了2020赴美？　蔡英文、吳敦義、朱立倫、柯文哲也要去

臉書驚見柯文哲退讚潮！韓國瑜、蔡英文成長　大數據解密真相

陳明文：民進黨有共識　2020還是蔡英文最有實力

今年春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

影／「鴻運豬」小提燈亮相　韓國瑜妻子李佳芬陪長庚病童同歡

影／高雄推賽馬活動　韓國瑜：可創造近10萬就業機會

影／新聞吹捧韓粉過度熱情　李佳芬誠摯拜託：大家別繼續造神了

2020初選全民調　林明溱「開第一槍」葉元之、徐巧芯響應

「福滿迎豬」　中台灣元宵燈會主題「飛天豬」亮相

快訊／韓國瑜證實：葉壽山出任高雄市社會局長

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

今年春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

影／「鴻運豬」小提燈亮相　韓國瑜妻子李佳芬陪長庚病童同歡

影／高雄推賽馬活動　韓國瑜：可創造近10萬就業機會

影／新聞吹捧韓粉過度熱情　李佳芬誠摯拜託：大家別繼續造神了

2020初選全民調　林明溱「開第一槍」葉元之、徐巧芯響應

「福滿迎豬」　中台灣元宵燈會主題「飛天豬」亮相

快訊／韓國瑜證實：葉壽山出任高雄市社會局長

若「柯韓配」成真…　鍾小平：我會把韓國瑜送去精神病院！

Gogowin車隊台南趴趴GO　郭國文宣傳出招有年味

韓國瑜訪美前進2020？蔡正元：他冒險深入虎穴

影／仁寶尾牙史無前例一人發一萬元現金　總獎金破億　

莊佳佳轉換跑道　恩師送祝福：我們是妳強力後盾

魏應充推動雲林地瓜前進中國　德克士、全家5300家門店聯手開賣

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

交車轉角遇上粉色保時捷！同行悲曝「業務最慘下場」：真的GG了

AKB姊妹團76人同時唱跳太壯觀！　團員見「冠軍女神」嗨翻

伊朗面臨40年最嚴峻經濟挑戰　羅哈尼：不該怪政府怪美國

焦慮讓人抓狂！3步驟中斷「鑽牛角尖」壞習慣...別白受苦

今年春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

雲南高黎貢山發現兩棲新物種：「騰衝齒突蟾」

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回..

韓國瑜不住官邸！名嘴爆陳菊電費..

陳菊遭爆「官邸2月電費12萬」..

家暴導火線！唐鳳餵毛孩髒水霉食

宅男羨慕哭...正妹爽臉熊抱柯..

韓國瑜助攻台南　年後合體謝龍介

批高市府垃圾　館長道歉！「我比..

捐新北1.7億「無名氏」留字條..

市府傳性騷擾　李佳芬：性騷擾是..

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

告柯粉再告韓粉　王瑞德：追殺到..

王世堅嗆「終極目標組成詐騙集團..

柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千..

藍委罵「總統府發言人幫陳菊發言..

更多熱門

相關新聞

春節連續9天假　花蓮慈院不打烊

花蓮慈濟醫院於春節連續假期，延續往年門診服務，自2月4日（除夕）起到7日（年初三）開設上午假日門診，提供兒科、內科、外科及類流感門診服務；此外，春節期間急診提供24小時醫療服務。各醫療科門診將在2月8日（年初四）恢復正常門診。

春節流感高峰期　花蓮開設類流感門診

過年接待中心不打烊 年節活動加碼贈福袋

春節台東富岡單行管制　加強取締

大陸2018年出境遊人口達1.48億！

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面