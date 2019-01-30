中選會「傳真投票｣通過議員參選資格　監院本周約詢陳英鈐

▲蔡錦賢。（圖／翻攝自蔡錦賢臉書粉專）

政治中心／綜合報導

無黨籍新北市議員蔡錦賢1998年因「預備行賄罪」，被判刑定讞後逃匿中國大陸，躲過追訴期後回台，2017年11月參選議員連任成功。監委陳師孟、蔡崇義去年8月糾正內政部後，中選會去年底竟經委員會決議以「不具名傳真投票｣，通過蔡錦賢參選資格。監察院本周將約詢前中選會主委陳英鈐，了解陳英鈐是否涉及行政疏失。

陳師孟、蔡崇義去年8月以怠於修正選罷法糾正內政部，並表示應杜絕蔡錦賢年底再參選。然後中選會去年10月舉行委員會，討論蔡錦賢是否具參選資格，當時陳英鈐迴避，由副主委陳朝建主持，表決結果5票贊成、3票反對、2票棄權。據規定，必須要有過半數同意才算通過，也就是說，蔡錦賢不具參選資格。

▲陳英鈐。（資料照／記者屠惠剛攝）

會議結束時，有委員質疑「題目的問法會影響結果｣，因此，中選會隔天加開臨時委員會，當時有4位委員請假，委員會決議「不具名的傳真投票｣，題目則改成「是否依往例（指蔡錦賢過去參選紀錄）處理｣，據傳真表決結果，7票贊成、2票反對、1票棄權，表決通過。



據監察院人士透露，蔡錦賢去年底經「不具名的傳真投票｣，獲認定具參選資格，陳師孟、蔡崇義已再度立案調查是否違背中選會相關規定，並在日前約詢陳朝建後，將在明後兩天約詢陳英鈐，預計農曆年後結案。

▲陳朝建。（資料照／記者屠惠剛攝）