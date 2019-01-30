春節人潮會聚流感高峰期　花蓮醫療院所開設類流感門診

▲花蓮縣衛生局呼籲民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假即將來臨，預估大量返鄉人潮及觀光客會湧進花蓮，流行性感冒及病毒型腸胃道疾病傳染機率均將明顯升高，花蓮縣政府29日召開跨局處會議，由衛生局協調轄內9家醫院開設類流感門診，民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。

花蓮縣衛生局朱家祥局長說明，每年農曆春節返鄉人潮及遊客驟增，加速人與人的接觸與互動，增加各類病菌與病毒傳播的機會，這段期間尤其必須注意防範流行性感冒，為因應春節流感高峰疫情，朱局長特別呼籲鄉親務必提高警覺，平時應落實勤洗手及注意呼吸道衛生。

▲因應春節流感高峰疫情，花蓮縣政府召開跨局處會議，並由花蓮縣衛生局協調轄內9家醫院開設類流感門診。



朱家祥局長指出，流行性感冒主要在密閉空間中經由空氣傳播，也可能經由接觸傳染，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，通常在2～7天內康復。除了流感，病毒性腸胃炎亦不可輕忽，鄉親外出拜年、聚餐時，應特別注意個人及飲食衛生；旅宿、餐飲業者務必加強環境衛生管理，並留意員工健康狀況，如有不適請立即暫停工作。民眾應保持室內空氣流通、養成洗手的習慣、充分的睡眠、適當的保暖及運動，以保健康。



冬天常見的病毒性腸胃炎，多數肇因於諾羅病毒，其症狀多為腹瀉、嘔吐、腹痛、痙攣與發燒等，感染途徑透過糞口傳播，也可能經由與病人密切接觸而感染。民眾應做好飯前便後洗手，飲用水煮沸才喝，以及維護住家環境整潔，才能降低感染的風險。



花蓮縣內公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘近千劑、0.25mL劑型約100劑，提醒符合公費流感疫苗接種資格而尚未接種民眾，可先電話聯繫當地衛生所查詢確認後前往接種。

花蓮縣衛生局疫情監控工作春節不打烊。各項法定傳染病疫情控制，仍將24小時不間斷持續運作。

相關疫情資訊請參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922（或0800-001922）洽詢