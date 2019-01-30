　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

春節人潮會聚流感高峰期　花蓮醫療院所開設類流感門診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮縣衛生局呼籲民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局呼籲民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連假即將來臨，預估大量返鄉人潮及觀光客會湧進花蓮，流行性感冒及病毒型腸胃道疾病傳染機率均將明顯升高，花蓮縣政府29日召開跨局處會議，由衛生局協調轄內9家醫院開設類流感門診，民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。

花蓮縣衛生局朱家祥局長說明，每年農曆春節返鄉人潮及遊客驟增，加速人與人的接觸與互動，增加各類病菌與病毒傳播的機會，這段期間尤其必須注意防範流行性感冒，為因應春節流感高峰疫情，朱局長特別呼籲鄉親務必提高警覺，平時應落實勤洗手及注意呼吸道衛生。

▲花蓮縣衛生局呼籲民眾如於春節期間身體不適，應戴上口罩盡速至醫療院所看診，保護自己與家人健康。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

因應春節流感高峰疫情，花蓮縣政府召開跨局處會議，並由花蓮縣衛生局協調轄內9家醫院開設類流感門診。
朱家祥局長指出，流行性感冒主要在密閉空間中經由空氣傳播，也可能經由接觸傳染，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，通常在2～7天內康復。除了流感，病毒性腸胃炎亦不可輕忽，鄉親外出拜年、聚餐時，應特別注意個人及飲食衛生；旅宿、餐飲業者務必加強環境衛生管理，並留意員工健康狀況，如有不適請立即暫停工作。民眾應保持室內空氣流通、養成洗手的習慣、充分的睡眠、適當的保暖及運動，以保健康。

冬天常見的病毒性腸胃炎，多數肇因於諾羅病毒，其症狀多為腹瀉、嘔吐、腹痛、痙攣與發燒等，感染途徑透過糞口傳播，也可能經由與病人密切接觸而感染。民眾應做好飯前便後洗手，飲用水煮沸才喝，以及維護住家環境整潔，才能降低感染的風險。

花蓮縣內公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘近千劑、0.25mL劑型約100劑，提醒符合公費流感疫苗接種資格而尚未接種民眾，可先電話聯繫當地衛生所查詢確認後前往接種。
花蓮縣衛生局疫情監控工作春節不打烊。各項法定傳染病疫情控制，仍將24小時不間斷持續運作。

相關疫情資訊請參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費民眾疫情通報及關懷專線1922（或0800-001922）洽詢

ET快訊
民調／六都市民快來填！市長就職滿意度調查　抽全家禮物卡
歡喜交新車秒悲劇！業務中途撞「粉色保時捷911」　維修估百萬
台中麗寶樂園「斷軌列車」卡半空中　20遊客從16樓高處走下

關鍵字：春節,人潮,流感,高峰,疫情,醫療院所,類流感門診,返鄉,遊客

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

國家清潔週　台東縣長饒慶鈴洗男廁所

歐鄉餐飲響應展望會「紅包傳愛」　邀集160弱勢童吃牛排圍爐

春節花蓮慈濟醫院　兒科內外科及類流感和急診24小時不打烊

春節人潮會聚流感高峰期　花蓮醫療院所開設類流感門診

春節連假台東「富岡地區」單行道管制　警將加強勸導取締

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

國家清潔週　台東縣長饒慶鈴洗男廁所

歐鄉餐飲響應展望會「紅包傳愛」　邀集160弱勢童吃牛排圍爐

春節花蓮慈濟醫院　兒科內外科及類流感和急診24小時不打烊

春節人潮會聚流感高峰期　花蓮醫療院所開設類流感門診

春節連假台東「富岡地區」單行道管制　警將加強勸導取締

故宮南院「穿上亞洲—織物的交流與想像」　華麗登場

春節出遊九份、金瓜石　瑞芳警台62線交管截流措施

嘉義縣環保局長張根穆接任　首重「清廉」

洲仔幸福巴士交通安全宣導活動　減低私人運具的利用

春節加強安全維護工作起跑　瑞芳警總動員誓言護治安

擬真「飛翔」體感科技　 i-Ride TAIPEI飛行劇院插旗微風南山

中職／組頭買不動　彭政閔：做好工作就不被誘惑

孫子跌倒腫起！阿嬤拿這罐「神秘乳白膏」一抹痊癒　網讚爆：拌飯也好吃

12強中華隊組成定案　職棒、棒協31日簽合作協議書

離岸風電費率拍板每度調漲至5.5元　學者：政府沒有偏袒於開發商

證交所放寬三種狀況　上市公司可豁免開重訊記者會

「懇請高雄市長清理教育界敗類」　幼兒園受害女童家長700字心碎PO文

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

花旗銀行大當機存款餘額出錯　銀行局說話了！

9天連假追劇剛剛好！　《天空之城》確定新年台灣上架播出

地方熱門新聞

揹債10年聞母死訊　流浪漢掩面..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

新北市區長人事異動　2月1日上..

蘭陽戲劇團要存續　自助+人助

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改..

搭白牌車計程車不跳表　小心重罰

高雄過年避開這些時段　少塞20..

好彩頭！寺廟驚見「太子爺手套」..

青農郭家文 　 創新水果冰棒

基警局長黃明昭有望接任刑事局長

春節遊九份　瑞芳警台62交管措..

「Q版韓市長鳳梨酥」網驚呼：卡..

少女離家出走　新化警緊急尋獲

更多熱門

相關新聞

過年接待中心不打烊 年節活動加碼贈福袋

春節接待中心不打烊，長達9天的連續假期，不少民眾已如火如荼的規劃出遊，而為了搶攻返鄉台商、遊子財，台中案場於春節期間規劃各式應景活動迎客激買氣，如遠雄初二至初六分別規劃手作活動、總太限時抽紅包、久樘開發推出訂金8萬送8萬等，希望在春節檔期衝出整年好彩頭！

春節台東富岡單行管制　加強取締

大陸2018年出境遊人口達1.48億！

春節遊九份　瑞芳警台62交管措施

春安工作起跑　瑞芳警總動員

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面