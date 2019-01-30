神準王爺猶豫！南鯤鯓豬年國運籤「只抽不解」　廟方曝背後辛酸

記者陳以昇、柯沛辰／台南報導

每逢農曆年節，全台宮廟都會抽出國運籤，以此凝聚民心、作為警惕。但今年南鯤鯓代天府「只抽籤不解籤」，原因就是過去籤詩神準，在2015年成功預言女總統，但之後連3年抽出中下、下下籤，被批評唱衰國運，所以廟方今年索性不解籤，留給民眾自行解讀。

台南市南鯤鯓代天府香火鼎盛，連續8年在大年初一抽國運籤，尤其2015年抽出「武則天坐天」，精準預言2016蔡英文當選總統，一度引爆話題。但後來連續3年國運籤都不是很好，2016年（猴年）國運籤「劉智遠邠洲投軍」，中下籤；2017年（雞年）「聞仲西征遇十絕陣後逃」，下下籤；2018年（狗年）「漢李廣父子陣亡」，下上籤。

▲南鯤鯓代天府2015年抽中「武則天坐天」，左為總幹事侯賢遜。（圖／翻攝自臉書／南鯤鯓代天府，下同）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，「因為這些年都是下籤，造成廟方很大壓力跟困擾，會解籤的人很多，但如何解讀各有不同，像是2018年抽中「漢李廣父子陣亡」，就有人說父子雙亡就是不好，尤其籤詩最後一句「恰似行舟上高灘」，更說明南部雨大成災，蔡總統還開雲豹車水中視察，難道不準嗎？」

侯賢遜說，「我們就是夾心餅乾啊！解的好被誇獎，說不好就被怨，很難做」，本來決定今年不抽國運籤，但請示王爺後遲遲擲不到筊，最後得到的回應是只抽國運籤、不做解籤，讓社會大眾各自解讀，避免廟方捲入流言蜚語。

雖然南鯤鯓代天府不再解籤，但今年還是有許多宮廟不改傳統，一如往常抽籤、解籤。至於如何解讀內容，其實民眾見仁見智。回顧2年前，侯賢遜就曾說過，「籤詩主要是做參考，命運人可以去改變，政府走對的路、百姓同心協力是可以改變的。」

▲南鯤鯓2015年國運籤「武則天坐天」。