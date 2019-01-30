男離家10年「開始想媽媽了」　警助找到兄長可惜母已過世

▲男子離家10年為解思母之苦，警協助找到兄長，始獲悉母親已不在。（圖／龜山警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

住在桃園市八德區的一名姚姓男子，10多年前投資失利加上欠下賭債，躲到附近的龜山區靠打零工維生，雖龜山、八德兩地相距不遠，但姚男始終「沒臉」回家，日前徘徊龜山警分局坪頂派出所門口，意圖打聽長年思念的母親是否安在？引起員警注意，主動關切並協尋找到兄長，惜老母已在其離家時去逝，姚男獲悉當場掩面痛哭！

龜山警分局指出，年約50歲的姚姓男子，29日於該局坪頂派出所門口來回走動卻不敢進入，員警戴仲騏、林哲民發現異常上前詢問，姚男才道出，他因10年前投資失利，加上愛賭債務纏身，不想拖累家人離家在外流浪，白天靠著打零工維生，晚上四處網咖店睡覺，就這樣過一人隻身在外多年，每逢年節期間，雖思念母親和家人，但卻始終不敢回家？

▲男子離家10年為解思母之苦，警協助找到兄長，始獲悉母親已不在。（圖／龜山警分局提供）

姚男說，老家在八德與他現在打零工的龜山區都是在桃園市內，雖相隔不遠，但因沒有勇氣，所以一切的親情就像斷了線…29日行經派出所門口，突鼓起勇氣想請員警代打電話給家人，只想知到母親是否安康？

警員戴仲騏、林哲民兩人獲悉上情後，力勸姚男要勇於面對，同時透過M-Police 警政系統聯繫上姚男哥哥，見到失聯多年的弟弟，姚兄告知其弟弟，母親過逝時他曾求請警方協助，想找到弟弟回來送母親最後一程未果，過年前見到弟弟很是開心，除一圓母親找到弟弟心願，也願意照顧弟弟生活。