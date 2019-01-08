深夜爭吵後揚言尋短！女離家「不知去向」　警摸黑河堤邊尋回

▲員警摸黑在河堤邊搜尋，終於尋獲負氣離家欲尋短的女子。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市1名婦人日前深夜與家人發生爭吵，婦人一時氣不過揚言尋短，遂騎機車外出不知去向，婦人丈夫遍尋不著向警方報案協尋，警方搜尋整晚，終於在市區一河堤邊摸黑找到揚言尋短婦人並通知焦急的家人帶回，結束一場家庭閙劇。



1名神色慌張的男子日前深夜走進台東警察分局寶桑派出所報案稱，其妻晚間與家人發生爭吵後心情不佳，獨自騎乘機車外出並揚言尋短後不知去向，家人心急如焚四處尋找，但一無所獲，且女子手機又關機，家人在四處找尋後均無下落，輾轉請求警方協助。

▲員警再三勸導全身顫抖呆坐哭泣女子。

寶桑派出所在獲報後，立即請勤指中心通報協尋，再經調閱手機定位，發現訊號位置在台東市中華路二段附近，隨即調派員警於中華路周邊巷弄逐一清查，均未發現該名女子及其所騎乘的機車

人命關天員警堅不放棄，持續擴大範圍搜尋，終於在仁義北路河堤邊發現女子所騎乘的機車，遂摸黑於河堤邊一路搜尋10餘分鐘，發現女子獨自在河床邊，全身顫抖呆坐哭泣，在員警再三勸導下，請家屬到場將其帶回，家屬對警方即時找到蔡女再三致謝。

台東警察分局表示，問題一定有解決的方法，沒有無法解決的問題，對周遭家人、朋友多關心多了解，並請民眾愛惜生命切莫一時錯誤的想法而導致終身憾事。